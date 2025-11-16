הממשלה תקדם ועדת חקירה "בהסכמה רחבה" ל-7 באוקטובר; אייזנקוט: "טיוח וקומבינה"

בתום ישיבת הממשלה היום (ראשון), החליטו השרים על קידום הקמת ועדת חקירה בלתי תלויה לאירועי ה-7 באוקטובר. על פי ההחלטה, לוועדה תהיינה סמכויות חקירה מלאות, והרכב הוועדה יזכה להסכמה ציבורית רחבה ככל הניתן. כמו כן, נקבע כי ראש הממשלה יקים ועדת שרים שתמליץ על המנדט של ועדת החקירה, כלומר אילו נושאים יחקרו במסגרתה, ותגיש את מסקנותיה לממשלה בתוך 45 ימים.

במהלך הישיבה נשמעו קולות נגד מערכת המשפט, והתנגדות מצד כמה שרים לנוכחותם של שופטי עליון בוועדה. כמו כן, חלק מהשרים העלו טענות על כך שהאופוזיציה עשויה לא לאשר את המלצות השרים למינוי לוועדה.

החלטת הממשלה העלתה ביקורת באופוזציה. יאיר לפיד אמר בתגובה: "הממשלה עושה הכל כדי לברוח מהאמת ולהתחמק מאחריות. יש הסכמה ציבורית רחבה על ועדת חקירה ממלכתית. זה מה שהמדינה צריכה, זה מה שהציבור דורש וזה מה שיהיה. הסירוב שלהם לחקור את כישלונותיהם מסכן את ביטחון המדינה, מהווה עלבון ובריחה מאחריות מול החיילים והמשפחות שהקריבו כל כך הרבה מאז ה-7 באוקטובר".

יו"ר "הדמוקרטים" יאיר גולן, כתב בחשבון ה-X שלו: "נחקר לא ממנה את החוקרים שלו. את השבעה באוקטובר תחקור ועדת חקירה ממלכתית. זו הבטחה".

הרמטכ"ל והשר לשעבר גדי אייזנקוט: "ממשלת ה-7 באוקטובר, שראשיה הם היחידים שמסרבים לקחת אחריות על הגרוע באסונות ישראל ולא ראויים לשמש באף תפקיד הנהגה - מקימים את ועדת הטיוח והקומבינה. לא ייתכן שהאחראים למחדל הם שיקבעו את הרכבה ותחומי האחריות שלה באמתלה של הסכמה רחבה, ברור שהכל נובע מפחד והיסטריה מתוצאותיה של חקירה אמיתית ובלתי תלויה.

ממועצת אוקטובר נמסר: "ראש ממשלת ישראל יהיה הנחקר הראשון בוועדת החקירה הממלכתית שתקום, בדיוק לפי הכתוב בחוקי מדינת ישראל. אזרחי מדינת ישראל, שומרי החוק, החרדים לעתידה של המדינה, לא ייתנו לממשלה לשחק בחיינו ובעתידנו".