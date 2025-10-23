הקווים האדומים שהוצגו לארה"ב: ללא פירוז והחזרת החטופים - לא נשקם את עזה

על רקע ביקורו של סגן נשיא ארצות הברית גיי. די. ואנס בימים האחרונים, וביקורו של מזכיר ארצות הברית מרקו רוביו, עמיחי שטיין, הכתב לענייני דיפלומטיה דל i24NEWS פרסם הערב (חמישי) ב"מהדורה המרכזית" כי עיקר השיח בימים האחרונים עוסק בשאלה "איך עוברים לשלב הבא" - כלומר, מהן הדרישות הישראליות והקווים האדומים שמציבים בישראל על מנת לעבור לשלב הבא בהסכם מול עזה.

כזכור, מוקדם יותר היום סגן הנשיא האמריקני נפגש עם הדרג הצבאי. הרמטכ"ל אייל זמיר אמר לסגן הנשיא כי "בלי פירוז חמאס ובלי שחרור כל החטופים לא מתקדמים לשיקום עזה". "פירוז תמורת שיקום" נאמר בפגישה. צפו בדיווח המלא מתוך "המהדורה המרכזית" בראש העמוד