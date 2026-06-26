לאחר משא ומתן ממושך ואינטנסיבי שנערך בבירת ארצות הברית, נציגי ישראל, לבנון וארצות הברית חתמו הערב (שישי) על מסגרת עבודה משולשת, שנועדה להוביל להסכמים עתידיים בין ירושלים לביירות, במטרה להביא לסיום רשמי של הסכסוך ולכינון הסכם שלום.

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הסכם המסגרת החדש מוגדר על ידי גורמים מדיניים בכירים כהישג אסטרטגי עצום לישראל, המעגן את האינטרסים הביטחוניים של המדינה, הודף לחלוטין את הניסיונות של טהרן להכתיב תנאים באזור, ומדיר באופן מוחלט את איראן וחיזבאללה מכל השפעה על עתיד לבנון.

רצועת הביטחון וחופש פעולה לצה"ל

על פי עיקרי ההסכם, ישראל תמשיך להחזיק ולשמור על רצועת הביטחון שלה בגבולות "הקו הצהוב" בתוך שטח לבנון. הנוכחות הישראלית והשליטה בשטח יימשכו עד ליום שבו חיזבאללה ויתר ארגוני הטרור במדינה יפורקו לחלוטין מנשקם, ויוסר כל איום מלבנון על אזרחי ישראל. עוד סוכם, כי צה"ל ישמור על חופש פעולה צבאי מלא בכל רחבי רצועת הביטחון לצורך הסרת איומים מכל סוג שהוא. העמידה האיתנה של ישראל על קו זה שוללת למעשה מאיראן את היכולת להתערב במדינה, ומהווה דחייה מוחלטת של הדרישה האיראנית לנסיגה ישראלית חד-צדדית.

הפיילוט לפירוק חיזבאללה

במסגרת ההבנות, הוסכם על תחילת פיילוט מבוקר להעברת סמכויות לצבא לבנון בשני אזורים ספציפיים הסמוכים לקו הצהוב, אשר הומלצו ואושרו על ידי צה"ל. באזורים אלו יחל תהליך של פירוק תשתיות חיזבאללה.

אזור ראשון, מחוץ לקו הצהוב ומדרום לנהר הליטאני. והאזור שני, מחוץ לקו הצהוב המקורי, מצפון לנהר הליטאני (חלק מאזור הביטחון המורחב שהושג בשבועיים האחרונים, ושעל פי צה"ל אין צורך ביטחוני להחזיק בו כוחות קבועים). במקביל, אזור הביטחון המקורי מחוץ לטווח טילי הנ"ט יישמר באופן הרמטי – ולא תותר כניסה של פעילי חיזבאללה או של אוכלוסייה אזרחית אליו.

נתניהו: "מכה גדולה לאיראן, אמרנו להם - זה לא עניינכם"

ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הצהרה מוקלטת מיוחדת שצולמה רגע לפני כניסת השבת ובה אמר: "אזרחי ישראל, אני רוצה לבשר לכם על הישג גדול למדינת ישראל. המשא ומתן הממושך בוושינגטון נשא היום פרי. הדבר החשוב ביותר הוא שישראל נשארת ברצועת הביטחון בדרום לבנון כל עוד חיזבאללה לא פורק מנשקו וכל עוד נשקפת סכנה למדינה".

נתניהו הוסיף ותקף את טהרן: "זו מכה גדולה לאיראן שניסתה לכפות עלינו נסיגה בכוח. ישראל, לבנון וארצות הברית אומרות להם יחד – זה לא עניינכם. אין לכם שום תפקיד בלבנון, לא לכם, לא לחיזבאללה ולא לשום ארגון טרור. הביטחון שלנו קודם לכל".

שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאך לייטר, בירך על ההסכם: "זהו החזון של הנשיא דונלד טראמפ - שלום מתוך עוצמה. איראן והפרוקסים שלה ניסו לדרדר את הרכבת הזו מהפסים, אבל כעת הרכבת נוסעת בעוצמה לעבר היעד: שלום בין שתי המדינות. בתהליך כזה, איראן וחיזבאללה חייבות להיות בחוץ – וישראל ולבנון בפנים. אנו מקווים להפוך את קללות המלחמה לברכה של שלום".

גם מזכיר המדינה האמריקאי, מרקו רוביו, הביע שביעות רצון רבה מהחתימה ההיסטורית בוושינגטון: "אנחנו שמחים להכריז על ההסכם הזה. הוא מגיע לשתי המדינות שסבלו כל כך הרבה בשל התערבות חיצונית עוינת. היום נעשה הצעד הראשון, והוא הצעד הכי קשה. לכל אדם יש זכות לחיות במדינתו בלי פחד ממלחמה ומעימות, ואנחנו מקווים שיהיו עוד שיחות המשך כאלה בהקדם".

לעומת זאת, חבר הפרלמנט של חיזבאללה, פדלאללה, אמר לאל-מיאדין: "מה שקרה בוושינגטון היה ניסיון לשבש את 'מסלול אסלאמאבאד' ו'בלי ההתנגדות, שום דבר לא יעבור', הרשויות אינן יכולות לאכוף את הסכם וושינגטון אלא אם כן 'ייכנסו למלחמת אזרחים' בתמיכת ארה”ב, התנגדות הקבוצה היא 'רצינית' והיא לא תאפשר לרשויות ליישם את התחייבויותיהן בשטח, הקבוצה תתעמת עם כל צעד שיינקט על ידי הרשויות בלבנון, ותאחז בנשקה "אפילו עוד יותר".