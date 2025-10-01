לשכת רה"מ: ישראלי שהיה כלוא בירדן במשך 3 חודשים הושב ארצה

לשכת ראש הממשלה הודיעה היום (רביעי) כי מחמוד סלאמה, אזרח ישראלי שהיה כלוא בירדן במשך כשלושה חודשים הושב ארצה, ונמסר לידי מתאם השבויים והנעדרים גל הירש. בהודעת הלשכה נמסר כי הוא הועבר דרך מעבר נהר הירדן, זאת לאחר מגעים שהתקיימו בחודשים האחרונים בסיוע שב"כ, משרד החוץ ומשטרת ישראל.

עם חזרתו ארצה, סלאמה יעבור בדיקות רפואיות, יתושאל ויפגוש את משפחתו. עוד נמסר מלשכת ראש הממשלה כי נסיבות האירוע נמצאות בבדיקת כוחות הביטחון.

"ראש הממשלה נתניהו ביקש להודות למתאם השו"נ תא"ל (מיל') גל הירש ולכלל הגורמים שסייעו בהשבתו. ראש הממשלה ביקש להדגיש את חיוניות השמיעה להנחיות בדבר ביקור במדינות שהמל"ל מנחה שלא להיכנס אליהן", נכתב בהודעה.