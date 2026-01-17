נתניהו בעימות פומבי מול טראמפ: "הרכב הוועד המנהל של עזה - מנוגד למדיניות שלנו"

על רקע הרכב "מועצת השלום", שתנהל את עזה, לשכת נתניהו יצאה הערב (מוצ"ש) בהודעה חריפה וחסרת תקדים נגד נשיא ארה"ב, טראמפ. בהודעה נכתב: "ההכרזה על הרכב הוועד המנהל של עזה, שכפוף לועידת השלום, לא תואמה עם ישראל ומנוגדת למדיניותה. ראש הממשלה הנחה את שר החוץ לפנות בעניין זה למזכיר המדינה של ארה"ב".

כזכור, בבית הלבן הכריזו אמש על החברים הראשונים ב"מועצת השלום" - ועל גוף נוסף, שיעמוד תחתיו ויפקח על ועדת הטכנוקרטים הפלסטינית ברצועת עזה. המתווכים האמריקנים סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר יהיו חברים במועצה. נוסף להם, יהיו במועצה גם מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו, ראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלייר, שרי החוץ של טורקיה וקטאר, הגנרל המצרי חסן רשאד, ושליח האו"ם לשעבר למזרח התיכון ניקולאי מלאדנוב. כמו כן, נודע היום כי יהיה במועצת השלום איש העסקים הישראלי-קפריסאי יקיר גבאי.

בתוך כך, נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, קיבל הזמנה להצטרף לדירקטוריון ביום שישי, כך אישר ראש התקשורת של הנשיאות הטורקית, בורהנטין דוראן. כמו כן, נשיא מצרים, עבד אל-פתאח א-סיסי, קיבל הזמנה ו"לומד את הנושא", אמר שר החוץ המצרי לכתבים, על פי סוכנות הידיעות רויטרס.