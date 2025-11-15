חשש בישראל: האמריקנים לוחצים להתחיל בשיקום עזה – עוד לפני פירוז הרצועה

לקראת השבוע המשמעותי וההצבעה על הכוח שאמור לפרז את רצועת עזה, בישראל מצביעים על כיוון מדאיג שאליו מושכים האמריקנים, כך דיווח כתבנו המדיני גיא עזריאל הערב (שבת) ב"מגזין השבת". ארצות הברית מכוונת להתחיל באופן מיידי בשיקום הרצועה, עוד לפני שנפתרה שאלת פירוק חמאס מנשקו. צפו בדיווח המלא - בראש העמוד

זה קורה במקביל לדיווחים על קשיים בגיבוש הרכב הכוח הלאומי. בנוסף, בישראל מטילים ספק רב בשאלת הפירוק מנשק. גורם ישראל בכיר מעריך כי "זה לא יעבוד, בסוף נפרז בעצמנו כמו בלבנון, שם הצרפתים כצפוי לא עושים כלום". נכון לעכשיו, בישראל מתנערים באופן רשמי מהאפשרות שנערכים לחזרה ללחימה אבל ברור שאם חמאס לא יתפרק מנשקו זו אפשרות ריאלית.

במקביל, שינוי בנוסח ההחלטה שיובא להצבעה באו"ם מבהיר כי מטרת ההחלטה שתתקבל השבוע נועדה להקים מדינה פלסטינית. גורמים בכירים בישראל מסרו ל-i24NEWS כי מדובר בשינוי מדאיג מאוד, אך לטענת האמריקנים זה היה נדרש על מנת לשכנע את המדינות החברות לגייס כוחות לכוח הרב לאומי.