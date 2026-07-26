רבבות פלסטינים יתמקמו ברפיח, מאות חיילים ממדינות זרות: הפיילוט שייחל בעזה | עמיחי שטיין

הקבינט המדיני-ביטחוני אישר היום (ראשון) את תחילת התוכנית לשיקום רצועת עזה ואת כניסת "מועצת השלום" והוועדה הטכנוקרטית לשטחים שאינם בשליטת חמאס, וכן את כוח הייצוב הרב-לאומי.

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המטרה היא להתחיל בפיילוט ברפיח בעוד כמה חודשים, כשבשלב ראשון יחלו עבודות תשתית בשטח כדי לבנות מגורים זמניים שיאכלסו עשרות אלפי פלסטינים שיעברו בדיקה קפדנית לפני שיורשו להיכנס לשטח. "אם הפיילוט הזה יצליח - יהיו פיילוטים נוספים. המטרה היא לבנות מגורים זמניים שיאכלסו מאות אלפי פלסטינים לקראת החורף הקרוב", אמר גורם המעורה בפרטים.

גם בצה"ל הביעו תמיכה במהלך, כשהאמירה המרכזית היא לא לאפשר שיקום משמעותי, או מבני קבע, עד שחמאס מתפרק מנשקו - כפי שנקבע בתוכנית 20 הנקודות של טראמפ. בנוסף בצה"ל אומרים כי אסור למדינות עוינות, כמו קטאר או טורקיה, לקחת חלק בכח הרב לאומי (ISF).

בשלב הראשון של הפיילוט צפויים להיכנס כמה מאות חיילי כוח השלום הרב-לאומי (ISF). מרוקו עצמה אמורה לשלוח כ-500 חיילים, ובשבוע שעבר חייליה כבר סיירו בתוך רצועת עזה. בנוסף, כוח השלום יורכב מחיילים מקזחסטן, קוסובו וממדינות נוספות. כח השלום הרב-לאומי גם צפוי לאמן את הכוח הפלסטיני, שצפוי להיות מצוייד בציוד שמוגדר "המינימום ההכרחי" כדי לדאוג לסדר ולשקט. האימונים שלו צפויים להתחיל בתקופה הקרובה.