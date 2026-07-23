טראמפ: עסקת הגרעין עם סעודיה כפופה להצטרפות להסכמי אברהם

אחרי שנחתמה אמש (רביעי) עסקת הגרעין האזרחית בין ארצות הברית וסעודיה, הנשיא האמריקני דונלד טראמפ יוצא בהבהרות לגביה. בפוסט שהעלה לרשת Truth שבבעלותו כתב כי אישור העסקה כפוף להצטרפות של סעודיה להסכמי אברהם. עוד הדגיש הנשיא טראמפ כי עסקת הגרעין היא אזרחית בלבד, וכי לא תהיה העשרת חומר גרעיני.

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בפוסט המלא נכתב: "עסקת הגרעין האזרחית (לא תהיה העשרת חומרים!) שנחתמת בין משרד האנרגיה של ארצות הברית לערב הסעודית, אשר נוגעת רק לשימושים לא צבאיים כמו אלה שכבר קיימות אצל איראן, איחוד האמירויות הערביות (ואחרות), תאושר, אך היא כפופה לחלוטין להצטרפותה של ערב הסעודית להסכמי אברהם המכובדים והמוצלחים. ארצות הברית אינה מתנגדת למתקנים גרעיניים אזרחיים (לא מועשרים)".

מוקדם יותר אמר מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו: "הסכמי שיתוף פעולה גרעיני עם סעודיה ועם מדינות נוספות יכללו מנגנוני הגנה ופיקוח, שיותאמו לכל הסכם בהתאם לנסיבותיו".

אמש פורסם כי במערכת הביטחון הישראלית דואגים מהסכם הגרעין בין ארה"ב וסעודיה, ומהאפשרות שהוא יאיץ את מרוץ הגרעין במזרח התיכון. בישראל הופתעו מהמהלך, ובכירים ישראלים לא היו בסוד המגעים ולא עודכנו מראש על פרטי ההסכם. האפשרות לגרעין אזרחי על אדמת סעודיה הייתה במשך שנים אחד התנאים המרכזיים שהציבה ריאד במסגרת מגעים לנורמליזציה עם ישראל.