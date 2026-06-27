נסיגה מדורגת של צה"ל ופירוק חיזבאללה מנשק: ההסכם המלא בין ישראל ללבנון

לאחר משא ומתן ממושך ואינטנסיבי, נציגי ישראל, לבנון וארצות הברית חתמו אמש (שישי) בוושינגטון על מסגרת עבודה שנועדה להוביל להסכמים עתידיים בין ירושלים לביירות, במטרה להביא לסיום רשמי של הסכסוך ולכינון הסכם שלום.

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בפתח המסמך, נכתב כי "ממשלת ישראל וממשלת לבנון, בתמיכתה המלאה של ארצות הברית תחת הנשיא דונלד ג'יי טראמפ, מאשרות את מטרתן המשותפת להשיג שלום וביטחון בני קיימא. כפי שמשתקף במסגרת תלת-צדדית זו ("המסגרת"), ובאמצעות הסכמים עתידיים, שתי המדינות מצהירות על שאיפתן לסיים את הסכסוך ביניהן, להבטיח את ריבונותן וביטחונן של שתי המדינות ולכונן יחסי שכנות שלווה בין שתי המדינות".

לפי ההסכם, ישראל ולבנון מכבדות את ריבונותה זו של זו

"ישראל ולבנון מאשרות את זכותה של כל מדינה להתקיים בשלום, ואת רצונן ההדדי לחיות בביטחון כמדינות ריבוניות שכנות. ישראל ולבנון מצהירות בזאת על כוונתן לסיים באופן סופי את הסכסוך, לטפל בסיבותיו הבסיסיות, ובכך לסיים באופן רשמי כל מצב מלחמה ביניהן. מסגרת זו, שהושגה לאחר מספר סבבים של משא ומתן ישיר בין הצדדים, בונה על הסכמים והבנות מוצלחים קודמים, ומבטאת נחישות להתקדם באופן בלתי הפיך לקראת פתרון מקיף של כל הסוגיות בין שתי המדינות. שתי המדינות מאשרות את כוונתן לפתור סוגיות אלה כמדינות ריבוניות באמצעות משא ומתן דו-צדדי ישיר, בתיווך ובתמיכת ארצות הברית".

נסיגת ישראל מדרום לבנון ופירוק חיזבאללה מנשקו

"ממשלת ישראל וממשלת לבנון מתחייבות לתהליך הדדי, רציף, עם תנאים ברורים, לפיו ישראל תשיב את הסמכות הריבונית האפקטיבית על כל שטח לבנון, עד לפירוק נשק מאומת של קבוצות חמושות שאינן מדינתיות ופירוק התשתיות הנלוות, מה שיאפשר לצה"ל להתפרס מחדש בהדרגה מחוץ לשטח לבנון. מרכיבי תהליך זה יפורטו בנספח ביטחוני, שפותח בתמיכתה המלאה של ארצות הברית, שישלים מסגרת זו. המסגרת תפרט את האמצעים הנדרשים, הסדרי הביטחון ומנגנוני האימות לקידום תהליך זה. יישום מוצלח של מסגרת זו יסלול את הדרך ליחסים יציבים ושלווים בין שתי המדינות ויאפשר לצה"ל להתפרס מחדש מחוץ לשטח לבנון", נכתב בהסכם.

פיילוט מבוקר להעברת סמכויות לצבא לבנון

"בהתאם לנספח הביטחון, וכחלק מהמאמץ הרחב יותר לקראת מונופול הנשק והשליטה הטריטוריאלית הריבונית של מדינת לבנון, כוחות הביטחון הלבנוניים ייקחו בהדרגה אחריות ביטחונית מלאה ויעילה באזורי פיילוט, אשר ישמשו כמנגנון לפריסות מחדש מדורג ומאומתות של צה"ל ולפריסות כוחות הביטחון הלבנוניים. צה"ל וכוחות הביטחון הלבנוניים הוסכמו על שני אזורים ראשוניים, וגם אזורי פיילוט עתידיים יוסכמו בהסכמה הדדית. עם אישור פירוק מוצלח של קבוצות חמושות לא-מדינתיות ופירוק התשתיות שלהן באזורים אלה, כוחות הביטחון הלבנוניים ייקחו אחריות ביטחונית מלאה ויעילה באזורים אלה, מאמצי השיקום הנתמכים בינלאומיים יתחילו, ואזרחים לבנונים יוכלו לחזור בבטחה לאזורים אלה תחת שליטה בלעדית של רשויות המדינה הלבנונית. ארצות הברית מתכוונת לעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם שתי המדינות כדי לאמת ולתמוך בתהליך זה".

"ממשלת ישראל מדגישה כי פעולותיה הצבאיות בלבנון הן תוצאה אך ורק של ההתקפות, האיום והכוונה העוינת של קבוצות חמושות שאינן מדינתיות, ובמיוחד חיזבאללה. ממשלת ישראל מדגישה כי סיום האיום הזה, באמצעות פירוק ופירוק קבוצות אלו בכל לבנון והסדרי ביטחון נוספים שיוסכמו בין שתי המדינות, יבטל כל צורך עתידי בפעולה צבאית או נוכחות של צה"ל בלבנון. בהתאם לאמור לעיל, ממשלת ישראל מצהירה כי אין לה שאיפות טריטוריאליות בלבנון".

"ממשלת לבנון מתחייבת לתוכנית קפדנית ומבוססת ביצועים שתאפשר לכוח החילוץ לבנון להטיל שליטה צבאית וביטחונית מלאה בלבנון בהתאם להסדרי הביטחון, שסוכמו במסגרת המשא ומתן, וליישם את פירוק הנשק של כל הקבוצות החמושות שאינן מדינתיות ולהפעיל סמכות אפקטיבית ברחבי לבנון. ממשלת לבנון מברכת על נכונותה של ארצות הברית לתמוך במאמצים כאלה, מתוך הכרה שכל סיוע אמריקאי חדש יותנה אך ורק באבני דרך ניתנות לאימות, שקיפות מלאה, תוצאות מוכחות ופיקוח מתמשך. מאמץ זה יאפשר כינון מחדש בטוח ומסודר של הריבונות הלבנונית, ויתרום גם ליציבות ולביטחון הרחבים יותר של המזרח התיכון כולו".

שיקום לבנון ומימון ארגוני הטרור

ההסכם עוד קבע כי ״ארצות הברית תגייס שותפים בינלאומיים כדי לתמוך באופן פעיל בממשלת לבנון בשיקום המדינה, תיקון תשתיות, שיקום הכלכלה ויצירת הזדמנויות לשגשוג. צפוי כי הדבר יכלול גיוס סיוע משמעותי לשיקום וסיוע הומניטרי ללבנון, תוכניות שיקום כלכלי ויוזמות השקעה כדי שלבנון תוכל להתאושש משנים של סכסוך ולספק עתיד טוב יותר לכל אזרחיה".

"לבנון וארצות הברית מתחייבות למנוע זרימת כספים לכל ישות, ארגון או אדם המזוהים עם קבוצות חמושות שאינן מדינתיות ולנקוט באמצעים משפטיים זמינים כדי לאסור את פעילותם של כל ישות, ארגון או אדם כזה. ממשלת לבנון מתחייבת במפורש למנוע זרימת כספי שיקום לקבוצות חמושות שאינן מדינתיות וישויות קשורות".

הממשלות מתחייבות לפעול עד להשגת שלום מלא ומתמשך

"עם חתימת מסגרת זו, שתי המדינות יעבדו להקמת קבוצות עבודה לניסוח הסכם שלום וביטחון מקיף. יתר על כן, כדי להשיג את מטרות המסגרת, שתי הממשלות יקימו באופן מיידי מסלולים משלימים של מעורבות ישירה מתמשכת, בהנחיית ארצות הברית. שתי הממשלות מתחייבות לפעול בתום לב עד להשגת שלום מלא ומתמשך, שיביא ביטחון, יציבות ושגשוג לעם ישראל ולבנון".

"בהתאם למטרות המשותפות שלהן לכינון יחסים יציבים ושלווים, ישראל ולבנון מתחייבות לנקוט באמצעים המדגימים כוונה חיובית, כולל הפסקת כל הפעולות העוינות או השליליות בפורומים פוליטיים או משפטיים בינלאומיים, ומתחייבות לפעול למען חיפוש והחזרת שרידים ושחרור עצורים".

"שתי הממשלות מכירות בתפקידה של ארצות הברית בתמיכה במאמציהן לסיים עשרות שנים של סכסוך ולבסס יציבות מתמשכת ושלום מקיף בין שתי המדינות, ומביעות את הערכתן העמוקה לחזונו ולמנהיגותו של הנשיא דונלד ג'יי טראמפ".

נתניהו: "מכה גדולה לאיראן, אמרנו להם - זה לא עניינכם"

אמש פרסם ראש הממשלה בנימין נתניהו הצהרה מוקלטת ובה אמר: "אזרחי ישראל, אני רוצה לבשר לכם על הישג גדול למדינת ישראל. המשא ומתן הממושך בוושינגטון נשא היום פרי. הדבר החשוב ביותר הוא שישראל נשארת ברצועת הביטחון בדרום לבנון כל עוד חיזבאללה לא פורק מנשקו וכל עוד נשקפת סכנה למדינה".

נתניהו הוסיף ותקף את טהרן: "זו מכה גדולה לאיראן שניסתה לכפות עלינו נסיגה בכוח. ישראל, לבנון וארצות הברית אומרות להם יחד - זה לא עניינכם. אין לכם שום תפקיד בלבנון, לא לכם, לא לחיזבאללה ולא לשום ארגון טרור. הביטחון שלנו קודם לכל".