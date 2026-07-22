"יאיץ את המירוץ לגרעין במזה"ת": החשש וההפתעה בישראל מההסכם עם סעודיה

בישראל עדיין לא הגיבו באופן רשמי להסכם בין ארצות הברית לסעודיה שיאפשר לריאד להעשיר אורניום בשטחה. עם זאת, ניתן לדווח כי בשיחות סגורות גורמים במערכת הביטחון מביעים דאגה מההסכם הזה ומהאפשרות שהוא יאיץ את מרוץ הגרעין במזרח התיכון.

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האפשרות לגרעין אזרחי על אדמת סעודיה הייתה במשך שנים אחד התנאים המרכזיים שהציבה ריאד במסגרת מגעים לנורמליזציה עם ישראל. כעת, מבחינתם, היא מקבלת את ההישג הזה גם ללא התקדמות כלשהי לכינון יחסים עם ישראל.

בישראל הופתעו מהמהלך, ובכירים ישראלים לא היו בסוד המגעים ולא עודכנו מראש על פרטי ההסכם. מי שכבר יצא בפומבי נגד המהלך הוא ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, שכינה את ההסכם "מחדל אסטרטגי חמור שמסכן את ביטחונה של ישראל".

כזכור, הבוקר דווח כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר הסכם גרעין אזרחי עם סעודיה, שיהיה בתוקף ל-30 שנים, במסגרתו ארצות הברית תסייע בהקמת מרכז העשרת אורניום בשטח הממלכה. נציין שההסכם עדיין לא סופי, והוא יידרש לעבור את אישור הקונגרס האמריקני לפני שיוכל להיכנס לתוקף.