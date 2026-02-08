פגישת נתניהו-טראמפ: בישראל חוששים מהתשובות של וויטקוף

בישראל לא מרוצים מהתשובות שקיבלו מהשליח האמריקני המיוחד סטיב וויטקוף בפגישתו עם נתניהו ועם ראשי מערכת הביטחון בשבוע שעבר. כמו כן, קיים חשש אמיתי מהכיוון שאליו מושכים מנהלי המשא ומתן בעבור האמריקנים, ובראשם כמובן וויטקוף. כתבנו המדיני גיא עזריאל דיווח הערב (ראשון) ב"מהדורה המרכזית" כי ברקע זה הוקדמה ליום שלישי נסיעת ראש הממשלה לפגישה עם טראמפ בבית הלבן.

נזכיר שזו לא ביקורת ראשונה שנשמעת מפי גורמים בישראל נגד השליח הבכיר. בישראל עדיין חוששים מהסכם שלא יטפל בדרישות הישראליות - גם בנוגע לשלוחות הטרור אבל בעיקר בנוגע לתכנית הטילים הבליסטיים האיראנית, ועל כן, נתניהו ייצא לפגישה הבהולה בארה"ב כמעט ללא התראה.

נזכיר כי בצל ההתקדמות בשיחות עם איראן, משרד ראש הממשלה הודיע אתמול כי נתניהו צפוי להמריא לוושינגטון ביום רביעי הקרוב על מנת להיפגש עם נשיא ארצות הברית. בפגישתם השניים צפויים כאמור לדון במשא ומתן שמנהלת ארצות הברית בימים אלו עם איראן.

על פי הודעת משרד ראש הממשלה, נתניהו יבקש מטראמפ לכלול במשא ומתן את נושא תוכנית הטילים הבליסטיים של איראן ואת הפסקת התמיכה בציר האיראני.