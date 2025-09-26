נחשף: זה המהלך הפלסטיני שנועד לסכל את נאום נתניהו באו"ם

המשלחת הפלסטינית פנתה אתמול (חמישי) למשלחות של המדינות השונות באו"ם וביקשה להחרים את נאום ראש הממשלה בנימין נתניהו. שגריר ישראל דני דנון מסר בתגובה: "הם כבר פיתחו מיומנות בהפקת הצגות זולות ועלובות. לא יעזור להם, קולה של ישראל יישמע באופן ברור וחזק באו"ם. לא נשתוק ולא ניתן לתומכי טרור להסתיר את האמת״.

עוד אמר דנון: ״אחרי שבוע שכלל מבול של שקרים והסתה נגד ישראל, הנציגים הפלסטינים מתכננים עוד הצגה באו"ם ויציאה מתוזמנת של נציגים ממספר מדינות עם תחילת נאומו של ראש הממשלה. היום הם פנו לאותן מדינות וביקשו למלא את המקומות שלהן בנציגים זוטרים, רק כדי שיראה במצלמות שנציגים רבים עוזבים את האולם״.

הדברים מגיעים לאחר שנתניהו המריא לניו יורק בכדי לנאום בעצרת האו"ם להפגש עם מספר מנהיגים מדיניים, בהם: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ומנהיגי ארגנטינה, פרגאווי, סרביה ופיג'י . ברקע המהלך - בידוד מדיני הולך וגובר - והכרה בלתי פוסקת של מדינות העולם במדינה פלסטינית.

"אני יוצא עם רעייתי לעצרת האו"ם ולוושינגטון. בעצרת אני אומר את האמת שלנו - אזרחי ישראל, האמת של חיילי צה"ל, של המדינה שלנו", אמר נתניהו טרם המראתו, "אני אוקיע את אותם מנהיגים שבמקום להוקיע את הרוצחים, האנסים, שורפי הילדים, רוצים לתת להם מדינה בלב ארץ ישראל. זה לא יקרה".

"בוושינגטון אפגש בפעם הרביעית עם הנשיא טראמפ, ואדון איתו על ההזדמנויות הגדולות שהניצחונות שלנו הביאו, וגם על הצורך שלנו להשלים את מטרות המלחמה. להחזיר את כל חטופינו, להכריע את החמאס ולהרחיב את מעגל השלום שמזדמן לנו בעקבות הניצחון ההיסטורי ב'עם כלביא' וניצחונות אחרים שהשגנו".