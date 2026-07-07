סערת מכירת מטוסי ה-F35 לטורקיה רחוקה מסיום. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס הערב (שלישי) לנושא בריאיון לרשת CNN האמריקנית, ואמר כי "מטוסי F35 בידי טורקיה - יהרסו את האיזון במזרח התיכון, לא הייתי עושה את זה".

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"אני חושב שכולם מבינים שלמרות הידידות האישית שיש לנשיא טראמפ עם נשיא טורקיה ארדואן - זה לא הופך את טורקיה למדינה ידידותית לארצות הברית. להיפך, הוא מאיים להשמיד את המדינה שלי", הוסיף.

בהמשך דבריו התייחס להתפתחויות האחרונות שנרשמו בנושא איראן. "ישנם חילוקי דעות מזדמנים עם טראמפ, מוקדם מדי לדעת מה יקרה בנושא איראן", הדגיש.

כזכור, מוקדם יותר היום טראמפ נפגש עם ארדואן במהלך ביקורו במדינה, זאת לרגל פסגת נאט"ו. טראמפ אמר כי אינו חושש למכור לטורקיה את מטוסי ה-F-35, אך ההחלטה טרם נתקבלה באופן רשמי וסופי.

נשיא ארצות הברית חשף כי כחלק מהמהלך - יוסרו סנקציות על טורקיה: "לא רוצה להטיל סנקציות על חברים". כאמור, מדובר בחוק CAATSA האמריקני, המטיל סנקציות על יריבותיה של אמריקה, וכולל בעיקר פגיעה קשה בתעשייה הביטחונית הטורקית וביטול פרויקט מטוסי ה-F-35. כעת כאמור, טורקיה צפויה לחזור לתוכנית ולקבל בהמשך את כלי הטיס המתקדם.