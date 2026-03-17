מתחזקת ההערכה בישראל ובארה"ב - מיטוט המשטר באיראן שוב ריאלי

גורם מדיני בכיר אמר הערב (שלישי) ל-i24NEWS, לאחר גל החיסולים באיראן, כי הפלת משטר האייתולות היא אפשרות ממשית - כך דווח במהדורה המרכזית. הגורם ציין כי אפשרות זו עשויה לקחת עוד מעט זמן.

בישראל מכחישים את הדיווח ב"וושינגטון פוסט", לפיו בכירים ישראלים הזהירו דיפלומטים אמריקניים כי המפגינים האיראניים "יישחטו" אם ייצאו לרחובות וינסו להתקומם: "קשקוש מוחלט".

בהמשך לכך, גורמים במערכת הביטחון אומרים כי המצב של יחידת הבסיג' אינו כפי שהיה לפני חודשים, וכך גם במנגנוני ביטחון הפנים. גם המיניסטריון, גוף המודיעין שהיה מופקד על איסוף מידע על התארגנויות אזרחיות, נפגע.

המטרה בפעילות של ישראל היא להפחית ככל האפשר את היכולת והאפקטיביות של הבסיג', החל בחיסול המפקדים, דרך פגיעה בתשתיות, ועד למצב בו אין להם בסיסים, ציוד או יכולת פעולה. גם המחסומים ברחובות מושמדים, בפועל ובפיזית, וזה מסר תודעתי לאיראנים שרואים שהמחסומים הללו נעלמים.