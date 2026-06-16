שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חשף היום (שלישי) כי הקבינט המדיני-ביטחוני אישר את ביטול "הסכם חברון", במסגרתו נמשכו מעיריית חברון כלל סמכויות התכנון והבנייה. הדברים נאמרו במהלך טקס לחניכת היישוב החדש דורן בהר חברון

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עוד הוסיף כי המהלך בוצע בעקבות החלטת קבינט שהובאה ביוזמתו ואושרה כבר לפני מספר חודשים. אמש, מועצת התכנון העליונה קיבלה את ההחלטות הנדרשות להשלמת המהלך בפועל.

משמעות ההחלטה, היא כי סמכויות התכנון והבנייה ביישוב היהודי בחברון ובמקומות הקדושים, ובהם מערת המכפלה, אינן נתונות עוד בידי עיריית חברון, אלא חוזרות לאחריות מלאה של מדינת ישראל.

דובר צה"ל

במהלך נאומו אמר השר סמוטריץ’: “אתמול ביטלנו את הסכמי חברון. במשך שנים ארוכות נשאר אחד מסעיפי אוסלו האבסורדיים ביותר על כנו, כאשר סמכויות הנוגעות ליישוב היהודי בחברון ולמקומות הקדושים היו תלויות בעיריית הטרור של חברון. אתמול שמנו לזה סוף.”

"זהו הרבה יותר מצעד תכנוני. זהו תיקון היסטורי. אנחנו ממשיכים במהפכת הסדרת ההתיישבות, חיזוק המשילות והעמקת הריבונות הישראלית ביהודה ושומרון", אמר, "שמים סוף להחלטות שהתקבעו בהסכמי אוסלו".

הוא הוסיף ופנה לשר הביטחון ישראל כ"ץ שנכח באירוע: "לא היה שותף להתיישבות כמוהו - לא היה שר ביטחון ברור, כל כך נחוש וכל כך לא מתבלבל. תודה לך ולראש הממשלה על ההובלה במעגל השלישי, בלבנון ובכל החזיתות, זה לא היה קל והיו מתחים ועומסים שצריך לאזן ביניהם".

בתוך כך, כ"ץ נשא גם הוא דברים בטקס. "אנחנו פועלים להסרת איומים כל הזמן - וכחלק מהפעולות הללו הנחתנו מכת מנע על איראן, זאת אחרי כל מה שעשינו בלבנון ובעזה ועוד נעשה".

לדבריו, כל תפיסת הביטחון שונה. "אם ניגע בחלק מזה - היום אנחנו לא נותנים לגורמים גיהאדסטים לשבת בגבולות שלנו, חותרים למגע ומסירים איומים בכל מקרה", הדגיש כ"ץ, "בכל כל הדבר הזה יש כמובן את איראן בראש הציר השיעי, אבל יש עוד מועמדים לתפקיד".

הוא הזכיר את המתקפות האחרונות בטורקיה על ישראל: "כפי ששמענו, שר הפנים הטורקי רוצה להחזיר את האימפריה העות'מנאית לירושלים, בירתו של העם היהודי. האימפריה העות'מנאית - רק בחלומות שלהם".

"ההתיישבות היא העוגן ואתם מגשימים את חזון הנביאים וכל פעולה שאנחנו מקדמים צריך רק לפתוח את התנ"ך ולראות את הבסיס", הגיש שר הביטחון, "אנחנו מחזיקים כיום בלמעלה מ-60 אחוזים מרצועת עזה, ובסיום הטקס אולי נגיע כבר ל-70. בלבנון הגענו לביירות אבל לא רק - אנחנו מסכלים מנהרות ומשמידים באופן שיטתי טרור בכל הכפרים סמוכי הגדר. אנחנו חורשים את הכפרים והגענו ל-80 אחוזי ביצוע".