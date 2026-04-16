במקביל להפסקת האש: המחלוקות מול לבנון - בדרך להסכם מקיף | גיא עזריאל

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז הערב (חמישי) על הפסקת אש בין ישראל ללבנון - שתיכנס לתוקף בחצות. כתבנו המדיני גיא עזריאל פרסם ב"מהדורה המרכזית" עם מיכל רבינוביץ' את את נקודות המחלוקת העיקריות בדרך להפסקת האש.

הסוגיה הדחופה ביותר הייתה שאלת הפסקת האש במקביל לשיחות המשא ומתן - אך היא נפתרה בעקבות ההתעקשות של לבנון ובעיקר של איראן.

סוגיית פירוק חיזבאללה מנשקו - היא הפיל הגדול שנמצא בחדר. מדובר בפרוקסי המשמעותי של איראן שנותר על רגליו, כאשר הוא עדיין מחזיק על פי הערכות באלפי רקטות, לאחר שממשלת לבנון וצבא לבנון נכשלו במשימה שלהם לפרק אותו מנשקו. המבחן יהיה איזה מנגנון ניתן להקים לצורך ביצוע פעולה זו, ובעיקר - הערובות שהאמריקנים יוכלו לספק בעניין זה.

היבט נוסף הוא מי יחזיק בדרום - צה"ל או צבא לבנון? כרגע לפחות, ישראל מבהירה כי תשמור על העמדות בדרום לבנון - אבל השאלה היא עד כמה ישראל תוכל לשמור על נוכחות בדרום המדינה, ולשמור גם על אזור החיץ שהוכרז עליו, וגם על חמש הנקודות שהוחזקו עוד מנובמבר 2024.

אופי ההסכם: שלום מלא או נורמליזציה? השאלה היא מה יהיה אופיו של ההסכם, במידה והצדדים אכן יצליחו להתגבר על הפערים האחרים. האם נראה הסכם שלום בר קיימא כפי שהכריז נתניהו? או שיהיה כאן הלכה למעשה הסכם ביניים, הסכם ביטחוני זמני בלבד.

13 נקודות הגבול: מדובר בנקודות מחלוקת מול לבנון, שטחים קטנים יחסית של מאות מטרים מרובעים ברוב המקרים, משהו שניתן להתגבר עליו.

הסוגייה האחרונה היא הר דב (חוות שבעא). ישראל רואה באזור זה כשטח סורי שנכבש על ידינו במלחמת ששת הימים. מנגד, לבנון טוענת לבעלות עליו. הסוגייה הזו סבוכה מבחינה מדינית, למרות שמדובר בשטח לא גדול.