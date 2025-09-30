פגישה עם מודי: נתניהו צפוי לטוס לביקור בהודו | פרסום ראשון

פרסום ראשון של i24NEWS: ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להמריא בקרוב לביקור מדיני משמעותי בהודו, שיכלול פגישה עם ראש הממשלה נרנדרה מודי - כך דווח היום (שלישי) במהדורה המרכזית. הביקור מתוכנן להתקיים בעוד כחודשיים, ומהווה את הביקור הראשון של נתניהו במדינה מאז 2018.

הביקור מגיע בתקופה בה רבות ממדינות אירופה מפנות לישראל “כתף קרה”, כולל איומים על חרמות כלכליות ואמברגו נשק. רק בחודש שעבר חתמו שתי המדינות על סדרת הסכמי שיתוף פעולה כלכליים.

ישראל מפנה כעת את עיניה מזרחה, לשותפת מסחר עם פוטנציאל כלכלי אדיר, וראש הממשלה מעוניין לנצל את ההזדמנות גם בפן המדיני וגם בפן הכלכלי.