"נתיב למדינה פלסטינית": על ההצבעה במועצת הביטחון

לפי האינדיקציה הנוכחית, רוסיה לא צפויה להטיל וטו על הצעת ההחלטה האמריקנית • לפי הסעיפים - החלטות יתקבלו במשותף עם המדינות החברות הכוח, ועם ישראל ומצרים • כוח פלסטיני יוכשר על מנת להצטרף לפעילות • צפו

עמיחי שטיין
עמיחי שטיין ■ כתב לענייני דיפלומטיה
ההצבעה במועצת הביטחון

נכון לשעה זו, ההצעה שתעלה להצבעה במועצת הביטחון באו"ם היא הטיוטה האמריקנית שכוללת את "נתיב למדינה פלטינית" - כך דיווחנו הערב (ראשון) במהדורה המרכזית. לפי האינדיקציה הנוכחית, רוסיה לא צפויה להטיל ווטו על הצעת ההחלטה. 

סעיפי טיוטת התוכנית שהציעה ארצות הברית לאו"ם

• הכוח הרב-לאומי לעזה יפעל לאבטחת הגבולות

• הכוח יפעל להשמדת תשתיות צבאיתו ופירוז הרצועה

• כוח פלסטיני יוכשר במטרה להצטרף לכוח הרב-לאומי

• הנסיגה הישראלית מהרצועה - תלויה בפריסת הכוח

• ההחלטות יתקבלו עם החברות בכוח - ומצרים וישראל

