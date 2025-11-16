"נתיב למדינה פלסטינית": על ההצבעה במועצת הביטחון

נכון לשעה זו, ההצעה שתעלה להצבעה במועצת הביטחון באו"ם היא הטיוטה האמריקנית שכוללת את "נתיב למדינה פלטינית" - כך דיווחנו הערב (ראשון) במהדורה המרכזית. לפי האינדיקציה הנוכחית, רוסיה לא צפויה להטיל ווטו על הצעת ההחלטה.

סעיפי טיוטת התוכנית שהציעה ארצות הברית לאו"ם

• הכוח הרב-לאומי לעזה יפעל לאבטחת הגבולות

• הכוח יפעל להשמדת תשתיות צבאיתו ופירוז הרצועה

• כוח פלסטיני יוכשר במטרה להצטרף לכוח הרב-לאומי

• הנסיגה הישראלית מהרצועה - תלויה בפריסת הכוח

• ההחלטות יתקבלו עם החברות בכוח - ומצרים וישראל