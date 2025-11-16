"נתיב למדינה פלסטינית": על ההצבעה במועצת הביטחון
לפי האינדיקציה הנוכחית, רוסיה לא צפויה להטיל וטו על הצעת ההחלטה האמריקנית • לפי הסעיפים - החלטות יתקבלו במשותף עם המדינות החברות הכוח, ועם ישראל ומצרים • כוח פלסטיני יוכשר על מנת להצטרף לפעילות • צפו
עמיחי שטייןכתב לענייני דיפלומטיה
1 דקות קריאה
נכון לשעה זו, ההצעה שתעלה להצבעה במועצת הביטחון באו"ם היא הטיוטה האמריקנית שכוללת את "נתיב למדינה פלטינית" - כך דיווחנו הערב (ראשון) במהדורה המרכזית. לפי האינדיקציה הנוכחית, רוסיה לא צפויה להטיל ווטו על הצעת ההחלטה.
סעיפי טיוטת התוכנית שהציעה ארצות הברית לאו"ם
• הכוח הרב-לאומי לעזה יפעל לאבטחת הגבולות
• הכוח יפעל להשמדת תשתיות צבאיתו ופירוז הרצועה
• כוח פלסטיני יוכשר במטרה להצטרף לכוח הרב-לאומי
• הנסיגה הישראלית מהרצועה - תלויה בפריסת הכוח
• ההחלטות יתקבלו עם החברות בכוח - ומצרים וישראל
