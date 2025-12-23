ישראל ביקשה מצרפת אישור בכתב לטיסת "כנף ציון" מעל שטחה

בישראל פנו לצרפת, על אף השפל ביחסים בין המדינות בחודשים האחרונים, בבקשה לקבל אישור בכתב כי מטוס "כנף ציון" יוכל לטוס מעל שטחה בדרך לארצות הברית, מבלי שייאכף צו המעצר הבין-לאומי נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו - כך פרסמנו הערב (שלישי) במהדורה המרכזית.

לשכת ראש הממשלה אישרה ל-i24NEWS הערב כי האישור בכתב התקבל בירושלים. נזכיר כי צרפת הודיעה כבר טרם הפנייה כי תתיר לנתניהו ול"כנף ציון" לטוס מעל שטחה אך משיקולים שונים, הנוגעים גם לחוסר האמון בין הצדדים, בחרו בישראל לטוס במסלול עוקף וארוך במיוחד בדרך לפסגה עם הנשיא טראמפ.

הטיסה הארוכה במיוחד - ועצירת תדלוק החריגה

פרסמנו בנוסף במהדורה המרכזית כי "כנף ציון" צפוי לערוך, באופן חריג, עצירת תדלוק בשדה התעופה אנדרוז שליד וושינגטון, זו הפעם הראשונה בה המטוס נדרש לעצירת תדלוק. המטוס המדובר הוא מדגם בואינג 767 שטווח הטיסה המירבי שלו הוא כ-11 אלף קילומטר.

בנוסף, היום נחשפו חלק מעלויות הנסיעה של ראש הממשלה לארצות הברית. טיסת ראש הממשלה לוושינגטון בפברואר האחרון, לפגישה עם נשיא ארצות הברית טראמפ, עלתה 434 אלף דולר - בעבור הטיסה בלבד.