עם כוח פלסטיני חמוש - במטרה לפרז את הרצועה: ההצעה האמריקנית לכוח הבינלאומי שיפעל בעזה

טיוטת הצעת ההחלטה בעניין הכוח הרב-לאומי (ISF) הגיעה הבוקר (שלישי) לידי i24NEWS. ההצעה, אותה יניח הממשל האמריקני בפני חברות מועצת הביטחון, מציגה כי הכוח ייצוב הבין-לאומי הזמני ברצועת עזה יופעל תחת פיקוד מאוחד ובהתייעצות ובשיתוף פעולה עם מצרים וישראל.

כוח ה-ISF יעבוד יחד עם כוח משטרה פלסטיני חדש ומאומן, ויפעל בכדי לסייע באבטחת אזורי הגבול; לייצב את המצב הביטחוני ברצועה - על ידי הבטחת תהליך פירוז עזה, כולל השמדת תשתיות צבאיות, טרור והתקפה ומניעת שיקומן, וכן פירוק קבוע של נשק מארגונים חמושים שאינם מדינתיים.

הכוח, יפעל להגן על אזרחים, כולל פעולות הומניטריות, יכשיר ויספק תמיכה לכוחות המשטרה הפלסטיניים המאושרים; יתאם עם מדינות רלוונטיות את אבטחת המסדרונות ההומניטריים; יבצע משימות נוספות לפי הצורך לתמיכה בתוכנית המקיפה.

הכוח ייצוב הבין-לאומי הזמני ברצועה יפעל עד סוף שנת 2027, וכל אישור בעניינו ידרוש התייעצות עם ישראל ומצרים וחברות מועצת הביטחון. גורם המעורה בפרטים אמר ל-i24NEWS: הממשל יניח את הצעת ההחלטה באופן רשמי בעוד כמה ימים, ההצבעה תיתכן כבר בשבוע הבא. "האמריקנים רצו לחתוך עניינים, ולקדם את הקמת הכוח עד סוף השנה", אמר הגורם.

מבחינת ישראל, שבכירים מטעם המדינה קיימו שיח עם הממשל בסוגייה, מדובר בהצעת החלטה שנוטה לכיוון הדרישות שלה: הסמכות של הכוח לא מכוח סעיף 7 בדומה לאמנת יוניפ"ל בלבנון. הכוח בנוסף כן יעסוק בפירוז הרצועה, בניגוד לאמירות של מספר מדינות ערביות שמטרתו היא "שמירה על השלום" - ולא "אכיפת השלום".