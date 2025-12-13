גורם מערבי: ללא מנדט לכוח הבינ"ל בעזה - מדינות יהססו להתערב

גורם מערבי מסר היום (שבת) ל-i24NEWS כי קיימים מכשולים בדרך להתחלת שלב ב' של הפסקת האש ברצועת עזה. הגורם אמר כי "כל עוד אין מועצת שלום והמועצה המבצעת שלה, וכן מנדט ברור לכוח הייצוב הבין־לאומי, רוב המדינות יהססו מאוד לשלוח כוחות".

סימני שאלה קיימים בנוגע למימוש השלב השני של הפסקת האש, לא רק בישראל אלא גם בקרב המדינות השותפות למרכז התיאום בקריית גת.

השבוע התקיימה בדוחא שבקטר פגישת פסגה שדנה בעניין הכוח הבינלאומי, שם התברר כי אין כמעט מדינות שמוכנות לשלוח כוחות. ככל הנראה הרבה יושתת על הצעדים הבאים ועל פגישת טראמפ-נתניהו במאר-א-לאגו בסוף החודש.

