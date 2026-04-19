נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם פוסט תקיף כלפי ישראל - שעות לאחר ההכרזה על הפסקת האש, בו הורה חד משמעית שלא לתקוף בלבנון. כתבנו המדיני גיא עזריאל פרסם הערב (ראשון) ב"מהדורה המכזית" עם מירי מיכאלי כי הפוסט עורר סערה בירושלים, גם בעקבות החריגה מההסכמות שנקבעו מראש באשר לחופש הפעולה מול איומים מצד חיזבאללה, וגם בגלל השימוש בשפה כל כך חריגה נגד ישראל בסיטואציה הרגישה מלכתחילה.

ל-i24NEWS נודע עוד, כי לאחר סבב התייעצויות בלשכת ראש הממשלה, הוחלט כי השגריר בוושינגטון יחיאל לייטר יהיה זה שישוחח עם בכירים בבית הלבן, ויביע את חוסר שביעות הרצון של ישראל גם מהאיסור המשתמע וגם מהשפה הבוטה כנגד בת הברית הקרובה.

כאמור, לאחר הזעם הישראלי, גורם אמריקני הוציא הבהרה לכתבים כי "הסכם הפסקת האש של הנשיא בין לבנון לישראל קובע באופן ברור כי ישראל לא תבצע כל פעולה צבאית התקפית נגד מטרות לבנוניות, אך שומרת לעצמה את הזכות להגנה עצמית מפני מתקפות מתוכננות, מיידיות או מתמשכות".

הלילה, כתיקון נוסף לשפה הבוטה ולעלבון בישראל, פרסם הנשיא טראמפ פוסט נוסף - עם פרגון ותמיכה לישראל. "הוכיחה שהיא בעלת ברית נהדרת של ארצות הברית של אמריקה. הישראלים אמיצים, נועזים, נאמנים וחכמים, ובניגוד לאחרים שחשפו את פרצופם האמיתי ברגעי עימות ולחץ, ישראל נלחמת בעוצמה ויודעת לנצח", כתב.

בפועל, כידוע, ישראל פעלה אתמול מספר פעמים נגד איומי חיזבאללה, עוד לפני שזה הספיק לפעול כנגד הכוחות שלנו. עם זאת, הוחלט בחרה שלא להגיב על הרג שני הלוחמים בשתי תקריות שונות, בטענה שהמטענים במקרים האלה הוטמנו עוד לפני הפסקת האש.