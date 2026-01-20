הצרות של מועצת השלום של טראמפ - והשתיקה בישראל

ימים לפני ההכרזה הרשמית על מועצת השלום של נשיא ארצות הברית, מתרבים סימני השאלה בנוגע לחברים בגוף החדש ולסמכויות שלו בעזה ובמקומות אחרים. כתבנו המדיני, גיא עזריאל, דיווח הערב (שלישי) במהדורה המרכזית כי גם בריטניה צפויה להשיב בשלילה להזמנה של טראמפ, וגם בישראל - עדיין שוקלים כיצד לפעול.

למעשה, יום לאחר שנשיא צרפת הודיע לטראמפ על ההחלטה שלו שלא לקחת חלק במועצת השלום, היום גם בריטניה מודיעה באופן רשמי - מודאגים מהדיווחים שלפיהם נשיא רוסיה פוטין הוזמן להצטרף למועצה, ונשיא בלארוס לוקשנקו אינם גורמים המחויבים לשלום.

--

בינתיים מי שכן הסכימו להצטרף למועצה הן האמירויות וקטאר, מצטרפות לאלבניה, אוזבקיסטן, ארגנטינה, בלארוס, הונגריה, וייטנאם, מרוקו, פרגוואי וקזחסטאן - רובן לא בדיוק דמוקרטיות מערביות.

נזכיר, גם טורקיה ומצרים הוזמנו לקחת חלק וטרם השיבו רשמית, וצריך לומר - גם ישראל בינתיים שותקת לחלוטין - האם תסכים להצטרף - מצד אחד לא רוצים להביך את הנשיא טראמפ ולא להיות חלק ממעגל מקבלי ההחלטות ומצד שני - אפשר להבין למה ישראל תתקשה לקבל את הסמכות של גוף שבו הקול שלה שווה ערך לזה זה קטר וטורקיה ועומד להחליט על עתיד רצועת עזה.

כך או כך, טראמפ מתכוון להכריז על הגוף באופן רשמי בפורום הכלכלי בדאבוס שבשוויץ ביום חמישי בעוד יומיים.

בינתיים מי שכן הסכימו להצטרף למועצה הן האמירויות וקטר, מצטרפות לאלבניה, אוזבקיסטן, ארגנטינה, בלארוס, הונגריה, וייטנאם, מרוקו, פרגוואי וקזחסטאן - רובן לא בדיוק דמוקרטיות מערביות.

נזכיר, גם טורקיה ומצרים הוזמנו לקחת חלק וטרם השיבו רשמית, וצריך לומר - גם ישראל בינתיים שותקת לחלוטין - האם תסכים להצטרף - מצד אחד לא רוצים להביך את הנשיא טראמפ ולא להיות חלק ממעגל מקבלי ההחלטות ומצד שני - אפשר להבין למה ישראל תתקשה לקבל את הסמכות של גוף שבו הקול שלה שווה ערך לזה זה קטר וטורקיה ועומד להחליט על עתיד רצועת עזה. כך או כך, טראמפ מתכוון להכריז על הגוף באופן רשמי בפורום הכלכלי בדאבוס שבשוויץ ביום חמישי בעוד יומיים.