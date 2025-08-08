בין עימות לברית חשאית: ממשל אובמה הפך את הכל לפומבי

מומלצים -

זאת הייתה תקופה של פרדוקס מוחלט ביחסי ישראל-ארצות הברית. מצד אחד, עימותים מתוקשרים, חשדנות אישית וקרעים דיפלומטיים מהחמורים אי פעם. מצד שני, דווקא מתחת לפני השטח התקיימה מערכת יחסים חשאית, אינטימית ודרמטית יותר מאי פעם. שני קווים מקבילים, של ברית ושל עימות, שהובילו לשנים הטעונות ביותר ביחסים.

עם כניסתו לבית הלבן בשנת 2009 הכריז הנשיא ברק אובמה על עידן חדש: הוא דרש פומבית מנתניהו להקפיא את ההתנחלויות כתנאי לחידוש השיחות עם הפלסטינים. הקרע התקשורתי הזה יצר עימות פומבי חסר תקדים בין הממשל האמריקני לישראל. אובמה ונתניהו, שני מנהיגים בעלי סגנון וקו מחשבה שונה לחלוטין, נכנסו למאבקי כוח בלתי פוסקים, וכל פגישה בבית הלבן הפכה לזירת מתח מדינית.

הקרע הזה הגיע לשיא ב-2015, באירוע חריג שנכנס לספרי ההיסטוריה: נאומו של נתניהו בפני שני בתי הקונגרס האמריקני נגד הסכם הגרעין עם איראן. בנאום טעון וחריף, כשמאחוריו הדגל האמריקני ומתחתיו עשרות מחיאות כפיים של מחוקקים רפובליקנים, תקף נתניהו חזיתית את המדיניות המרכזית ביותר של אובמה. הבית הלבן זעם, והנשיא אפילו סירב להיפגש עם נתניהו בוושינגטון. המשבר נראה בלתי הפיך, והעולם כולו עקב אחר ההתנגשות הפומבית בין בעלות הברית הקרובות ביותר.

אך מתחת למאבקים הפומביים התרחשה דרמה מסוג אחר לגמרי. מתברר כי בזמן שאובמה ונתניהו החליפו מהלומות תקשורתיות, רקמו המוסד הישראלי וה-CIA את אחד המבצעים החשאיים והנועזים ביותר בהיסטוריה של המזרח התיכון: מתקפת הסייבר "סטוקסנט" נגד מתקני הגרעין באיראן. היה מדובר במבצע משותף שהופעל בחשאיות גמורה, ושגרם להרס של מאות צנטריפוגות במתקני הגרעין האיראניים, ללא ירייה אחת.

המבצע, שנחשף רק בדיעבד, חשף מציאות מדהימה: ישראל וארצות הברית מסוגלות לפעול יחד בצורה אינטימית וחשאית, אפילו בזמן שהיחסים הפומביים נמצאים בשפל חסר תקדים. "סטוקסנט" הפכה לסמל לשיתוף הפעולה הביטחוני העמוק שמתנהל הרחק מאור הזרקורים.

הסיוע הביטחוני – שיאים חדשים בצל המחלוקת

למרות המתחים המדיניים, העניק ממשל אובמה לישראל סיוע ביטחוני חסר תקדים. במסגרת זו הפכה מערכת ההגנה מפני טילים "כיפת ברזל" לסמל התמיכה האמריקנית בישראל. ממשל אובמה העביר לישראל מיליארדי דולרים לפיתוח ולהצטיידות, ואף הכריז: "מחויבותנו לביטחון ישראל אינה רק מילים, אלא עובדות בשטח". בעיצומם של מבצעי צה"ל בעזה ("עמוד ענן" ו"צוק איתן"), ארצות הברית שוב סיפקה לישראל נשק, תחמושת וגיבוי מדיני מוחלט באו"ם, למרות הביקורת על הפגיעה באזרחים בעזה.

בין טראמפ לביידן: עידן חדש של בריתות וחשדות

אבל למרות שיתוף הפעולה האינטנסיבי, ב-2013 נחשפה הפתעה דרמטית שהעלתה שוב את היחסים על רכבת הרים. אדוארד סנואודן, עובד ה-NSA לשעבר, הדליף מסמכים שהדהימו את ישראל: ארה"ב האזינה לשיחות טלפון של בכירים ישראלים, כולל שרים, קציני צבא ואפילו ראש הממשלה. הפרסום הכה בתדהמה את ירושלים, ולרגע נחשף שוב הצד החשדני, האפל יותר של הקשר – גם בין בנות ברית קרובות כמו ישראל וארה"ב.

התקופה של אובמה ונתניהו תיזכר תמיד כאחת המורכבות והסוערות בתולדות היחסים בין המדינות. עימותים פומביים חסרי תקדים לצד שיתוף פעולה חשאי נועז; האזנות חשאיות לצד מימון נדיב להגנה מפני טילים. זה היה עידן הפרדוקס: קשר טעון, חשדני, אך גם ברית שעמדה בכל המבחנים הקשים ביותר. וכך הסתיים פרק זה – עם תזכורת ברורה שהיחסים בין ישראל לארה"ב תמיד יהיו מורכבים יותר, דרמטיים יותר ומפתיעים הרבה יותר מכפי שנראה לעין.