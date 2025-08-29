מיליון או מיליארד? ההצעה המפתיעה של צפון קוריאה לישראל

מומלצים -

1999. פיונגיאנג. משטר קים מחפש דולרים כמו אוויר לנשימה. הפתרון שהם ממציאים - לא פחות ממלכותי: לשלוח לישראל הצעה בסטייל "שודדי קריביים דיפלומטי".

המסר דרך השגרירות שלהם בסטוקהולם ברור וחד: "שלמו לנו מיליארד דולר - ונפסיק למכור טילים לאיראן ולסוריה". זה לא מו"מ רגיל, לא הסכם סחר, אפילו לא דיפלומטיה אפורה. זו דרישת כופר עטופה ברטוריקה דיפלומטית. מעין מודעת יד שנייה: "טילים נגד ישראל - למכירה! אבל אם תשלמו יותר, נבטל את העסקה". בירושלים ההצעה מתקבלת בחדרים סגורים. לרגע אחד נשקלת האופציה: האם ייתכן שישראל באמת תעביר מזוודות דולרים לפיונגיאנג כדי לקנות שקט טילים?

אבל אז מתבהרת התמונה: איך אפשר להסביר לאמריקנים שהעברנו מיליארד דולר ל"מדינה הכי מוקצה בעולם"? התשובה הרשמית - לא. ישראל דוחה את ההצעה על הסף. העסקה מעולם לא נחתמה. לימים, כשפרטי הסיפור דלפו, הוגדרה הפרשה כ"ניסיון סחיטה דיפלומטי".

ודווקא בזה יש משהו כמעט משעשע: מדינה קומוניסטית מבודדת, שמציעה לעצור את האיומים על ישראל - לא מתוך שלום, לא מתוך פיוס, אלא פשוט, בתמורה למיליארד דולר במזומן. כך הפכה דרישת כופר ביזארית לפרק נוסף במלחמת הצללים. פרק שמלמד אותנו שיעור מלכותי על דיפלומטיה: לפעמים, גם ביחסים הבינלאומיים הכי חשוכים – הכסף מדבר, והטילים שותקים.