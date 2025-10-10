כשהמוסד לימד את ההודים איך לחלץ בני ערובה | מיוחד לסופ"ש

“מה מחבר בין מקדש זהב בפנג’אב, תרמילאים על סמים בגואה… ופיצוצים מסתוריים ליד שגרירות ישראל בניו־דלהי? התשובה: הודו – זירת הצללים הכי מפתיעה של ישראל..

.“שנות ה־80. הודו בוערת – המרד הסיקי מתפשט בפנג’אב. כוח קומנדו מיוחד מהודו נשלח בחשאי לישראל. המדריכים: סיירת מטכ״ל, בוגרי אנטבה. שם, בחולות הנגב, הם לומדים טקטיקות של לוחמה בשטח בנוי, פריצה, חילוץ בני ערובה. שנה אחר כך – מבצע "כוכב כחול". הקומנדו ההודי מסתער על מקדש הזהב באמריצר. הטקטיקות? בדיוק מה שלמדו בישראל. התוצאה: הצלחה צבאית – וצל של המוסד ברקע.

“שנות ה־90. התרמילאים הישראלים מציפים את הודו. אבל לא כולם רואים בהם תיירים תמימים.

בקשמיר נפוצה תאוריית קונספירציה: אלה בכלל קציני מודיעין במסווה. המתח הופך למציאות – ישראלי בשם איציק (איצ'ה) בכרי נחטף, אחר נורה. מי נכנס לתמונה? RAW היחידה למחקר וניתוח והמוסד, בערוצי מו״מ חשאיים, שמצליחים בסוף להביא לשחרור. בינתיים, בעמקי גואה ומנאלי, נולד פרויקט ביזארי: "הוספיסים" לנפגעי סמים ישראלים. לא רק טיפול אנושי – אלא גם מניעת דליפת סודות צבאיים מחיילים משוחררים בהזיות. ישראל היא אולי המדינה היחידה שמפעילה רווחה כזו… במדינה זרה.

פברואר 2012 – שני אופנוענים מתקרבים לרכב השגרירות הישראלית. פצצת מגנט מוצמדת לדלת… שניות אחר כך – פיצוץ. טלי יהושע קורן אישתו של הנספח הביטחוני בשגרירות נפצעת קשה. ינואר 2021 – מטען מתפוצץ מטרים ספורים מהשגרירות הישראלית בניו־דלהי. בלי נפגעים – אבל עם מכתב מאיים שמאשים את ישראל ב"פשעי עזה". דצמבר 2023 – שוב פיצוץ מסתורי, הפעם עם גרפיטי ותיעוד חשודים שנעלמים אל תוך הרחוב ההודי ההומה. בכל המקרים – קו אחיד: עקבות מובילים אל אותו מקום – כוח קודס האיראני, עבור טהרן, דלהי היא חוליה רכה: יעד ישראלי חשוף, רחוק מהעין. אבל מבחינת הודו – זה כבר לא סכסוך זר. זו חדירה לשטח שלה.

מאחורי הקלעים, נפתחת הבנה שקטה: אם איראן מביאה את המלחמה לניו־דלהי – ישראל היא לא רק ידידה רחוקה, אלא שותפה קרובה במאבק חשאי שמתרחש… על אדמת הודו.

עבור ישראל, הודו היא הרבה יותר משותפה דיפלומטית. היא זירת הצללים שבה מתערבבות מלחמות חשאיות, חטיפות, סודות מדינה… וסיפורים שנשמעים דמיוניים – אבל קרו באמת.”