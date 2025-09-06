פרסום ראשון: מנהיגי יהדות ארה"ב מסרבים להיפגש עם מקרון

מומלצים -

נשיא צרפת עמנואל מקרון ביקש לקיים פגישה עם מנהיגים בכירים בקהילה היהודית בארה"ב במהלך עצרת האו"ם בניו יורק החודש, אולם ל־i24NEWS נודע היום (שבת) כי בקשתו נתקלה בסירוב. תחילה הוסבר כי מועד הפגישה, שנקבע סמוך לראש השנה, לא התאים לנציגי הקהילה - אך לדברי גורמים שמעורים במגעים, הסיבה המרכזית היא אי־רצון להצטלם לצד נשיא שמקדם קו בעייתי מבחינתם.

"אני חושב שרוב הארגונים כלל לא היו משתתפים," אמר גורם שנמנה עם המוזמנים הפוטנציאליים - בהם הוועד היהודי־אמריקני, הליגה נגד השמצה ו־AIPAC. לדבריו, עצם התמונה עם מקרון הייתה מעניקה לו לגיטימציה: "הבחור עם 15% פופולריות בצרפת. זה לא התפקיד שלנו להציל אותו".

הגורם הוסיף כי אילו הפגישה הייתה מתקיימת, היא הייתה צפויה להיות מתוחה, עם ביקורת חריפה מצד ההנהגה היהודית על יחסו של מקרון לישראל, חוסר המענה לגלי האנטישמיות בצרפת והמהלך שהובילה פריז להכרה במדינה פלסטינית בסוף ספטמבר. מקור נוסף ציין כי ייתכן שבעתיד מקרון יצליח להיפגש עם חלק מהנציגים, שכן הארגונים פועלים באופן עצמאי – אך העריך כי רובם המוחלט לא יעניק לו את ברכת הדרך.

במקביל נודע ל־i24NEWS כי מקרון בחן אפשרות לבקר בישראל טרם העצרת, אך נענה בשלילה על ידי לשכת ראש הממשלה בשל "חוסר תזמון". בישראל נשקלים צעדי תגובה נוספים כלפי פריז, ובהם סגירת הקונסוליה הצרפתית בירושלים, שמעניקה שירות בעיקר לפלסטינים ביהודה ושומרון.