לאחר ההכרזה על אמברגו נשק: שגרירת ספרד הוחזרה להתייעצות

הידרדרות נוספת ביחסים: משרד החוץ בספרד הודיע היום (שני) על החזרת שגרירתה בישראל, אנה מריה סלומון פרז, להתייעצויות במדריד. ההודעה מתפרסמת שעות לאחר הכרזת ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ס על אמברגו נשק על ישראל.

כאמור, במסגרת המהלך שנועד להגברת הלחץ על ישראל, ייאסר על ספינות ומטוסים הנושאים נשק בדרכם לישראל לעגון בנמלי ספרד או להיכנס למרחב האווירי של המדינה.

כמו כן, הודיע סנצ'ס כי ספרד גם תגדיל את הסיוע לרשות הפלסטינית ולאונר"א ותטיל אמברגו על סחורות המיוצרות ביהודה ושומרון. "אנו מקווים שהצעדים יסייעו להפעיל לחץ על ראש הממשלה נתניהו וממשלתו להקל על חלק מהסבל שהאוכלוסייה הפלסטינית חווה", אמר סנצ'ס. ספרד אף תאסור על כל מי שהשתתף ישירות במה שסנצ'ס כינה "רצח עם" להיכנס למדינה.

שר החוץ גדעון סער הגיב בחריפות ואמר: "ממשלת ספרד מובילה קו אנטי ישראלי עוין, ברטוריקה פרועה ונוטפת שנאה. הניסיון של הממשל המושחת להסיח את הדעת מפרשיות שחיתות חמורות באמצעות התקפה אנטי-ישראלית ואנטישמית רצופה הוא שקוף".

"הפעלתנות האובססיבית של ממשלת ספרד הנוכחית נגד ישראל בולטת על רקע קשריה עם ממשלים רודניים אפלים - ממשטר ההאיטולות באיראן ועד לממשלת מאדורו בוונצואלה", הוסיף, "בולטת גם העדר המודעות ההסטורית לפשעיה של ספרד נגד העם היהודי ובהם פשעי האינקוויזיציה, המרות הדת הכפויות ועד לגירוש ספרד - הטיהור האתני המוחלט של ספרד מיהודים בסוף המאה ה-15".

כמו כן, הבהיר: "לא כל ביקורת על מדיניות ישראל היא בגדר אנטישמיות. ואולם, כשזו מאופיינת בדמוניזציה, דה-לגיטימציה וסטנדרטים כפולים - זוהי אנטישמיות, לפי הגדרת IHRA. על כן, לא ניתן עוד להימנע מנקיטת סנקציות אישיות נגד חברים בממשלת ספרד אשר חצו כל קו אדום. סגנית ראש ממשלת ספרד ושרת העבודה יולנדה דיאז - תאסר כניסתה לישראל ואנו לא נקיים איתה קשרים כלשהם. סנקציות דומות ינקטו גם נגד סירה רגו, שרת הנוער והילדים, מאותה מפלגה. כניסתה לישראל תאסר וישראל לא תקיים איתה כל קשר".