הלחץ של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על ישראל להסכים להפסקת אש בלבנון, הגיע אחרי הבהרה מצד נשיא לבנון ג'וזף עאון לשר החוץ האמריקני מרקו רוביו ובכירים אמריקנים שלא תהיה שיחה שכזו - ללא התקדמות במגעים בין שתי המדינות, כך אמרו הערב (חמישי) שני גורמים המעורים בפרטים ל-i24NEWS.

כאמור, טראמפ כתב בחשבונו ברשת Truth Social כי תתקיים שיחה בין נתניהו לבין הנשיא הלבנוני - אך עאון סירב. "יש טעם בשיחת טלפון כזו בין מנהיגים רק כשיש התפתחות משמעותית בשטח. בלי שיש שיחות אמיתיות של משא ומתן, ובטח כשאין הפסקת אש - לא אקיים כעת שיחה עם נתניהו", אמר עאון. הוא הוסיף והדגיש כי הוא לא פוסל את עצם קיום השיחה - אך נדרש משהו משמעותי כדי שהיא תתקיים.

הדברים הללו הובילו לשיחה שנערכה מוקדם יותר היום בין טראמפ לעאון, בה הבטיח הנשיא האמריקני למקבילו הלבנוני כי "תהיה הפסקת אש".

במקביל, גורם ישראלי אמר ל-i24NEWS כי "הנשיא טראמפ ונתניהו קיימו לפחות שיחת טלפון אחת במהלך היום".

בנוסף, גם האיראנים הפעילו לחץ על האמריקנים לקדם הפסקת אש בלבנון. בכירים איראנים הבהירו בימים האחרונים למתווכות כי "ללא הפסקת אש בלבנון - אין שום סיכוי להתקדמות בשיחות בין איראן לבין ארצות הברית". המסר הועבר באמצעות הרמטכ"ל הפקיסטני אסים מוניר ששוהה באיראן, ונמצא בקשר ישיר עם טראמפ וסגנו ג'יי. די ואנס.

גורם ישראלי אמר ל-i24NEWS: "זה מה שעיקר אמור להדאיג אותנו. העובדה שאיראן הצליחה לקשור קשר בין המשא ומתן בעניין לבנון לבין המשא ומתן בעניין איראן".