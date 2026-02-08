אכיפה בשטחי A ורכישת קרקעות: שורת החלטות דרמטיות בקבינט

אכיפה בשטחי A ורכישת קרקעות: הקבינט המדיני-ביטחוני אישר היום (ראשון) שורת החלטות דרמטיות הנוגעות להתיישבות ביהודה ושומרון, בהן ביטול החוק הירדני - המשנות מן היסוד את המציאות המשפטית והאזרחית באזור.

המהלכים של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ושר הביטחון ישראל כ"ץ, גובשו בהובלת מנהלת ההתיישבות במשרד הביטחון ונועדו להסיר חסמים בני עשרות שנים ולאפשר פיתוח מואץ של ההתיישבות בשטח.

אחת הבשורות המשמעותיות ביותר נוגעת לניהול הקרקעות: עד היום, בניגוד לנהוג בתוך הקו הירוק, מרשמי המקרקעין ביו"ש היו חסויים - דבר שהקשה על רכישת קרקעות ואיפשר הונאות. כעת, הורה הקבינט על הסרת החיסיון ופרסום מרשמי המקרקעין, צעד שיגביר את השקיפות ויקל על גאולת קרקעות.

בנוסף, ביטל הקבינט את החוק הירדני האוסר על מכירת מקרקעין ליהודים. עד היום, יהודים נאלצו לרכוש קרקעות רק דרך חברות רשומות ובכפוף ל"היתר עסקה" מסורבל מהמנהל האזרחי. מעתה, בוטלה הדרישה להיתר עסקה ובוטל האיסור על מכירה לזרים, מה שיאפשר ליהודים לרכוש קרקע ביו"ש בדיוק כפי שהם רוכשים בתל אביב או בירושלים. לצד זאת, בוטלה הדרישה לרישיון עסקה מאת קמ"ט רישום מקרקעין, ובמקומה ייקבעו תנאי סף מקצועיים בלבד, מה שיוביל להסרת חסם משמעותי בשוק הנדל"ן המקומי.

דרמה גדולה לא פחות נרשמה בגזרת עיר האבות. לאחר שנים של גרירת רגליים מצד עיריית חברון הפלסטינית, הוחלט על העברת סמכויות רישוי הבנייה ביישוב היהודי, במערת המכפלה ובמקומות הקדושים הנוספים בעיר, מידי העירייה ישירות למוסדות התכנון של המנהל האזרחי. המשמעות היא שלא יהיה עוד צורך ב"משיכת סמכויות" נקודתית בכל פעם שרוצים להנגיש את המערה או לבנות בעיר ליהודים, והליכי התכנון יהפכו ליעילים ועצמאיים. במקביל, הוחלט על הענקת סמכויות מוניציפאליות מלאות למנהלת חברון, שתוכל מעתה לטפל באופן ישיר בצרכי המתיישבים ובמניעת מפגעים, ללא תלות במנגנונים הפלסטיניים שעד היום דרשו פרוצדורה מורכבת ומתסכלת.

גם מתחם קבר רחל זוכה לשדרוג אזרחי במסגרת ההחלטה; בשל מיקומו בתוך השטח המוניציפאלי של בית לחם, המתחם סבל מחוסר במתן שירותים בסיסיים. כעת אישר הקבינט הקמת מנהלת מוניציפאלית ייעודית למתחם קבר רחל, שתהיה אחראית על ניקיון, פינוי אשפה, גינון ותחזוקה שוטפת.

במקביל, המדינה מעלה הילוך במלחמה על שטחי המורשת והסביבה: הוחלט להרחיב את פעולות הפיקוח והאכיפה גם לשטחי A ו-B בכל הנוגע לעבירות מים, פגיעה באתרי ארכיאולוגיה ומפגעים סביבתיים המזהמים את האזור כולו.

החלטה אסטרטגית נוספת היא חידוש הוועדה לרכישת קרקעות. המנגנון, שחדל לפעול לפני כ-20 שנה, יחודש מעתה ויאפשר למדינת ישראל לבצע רכישה יזומה של קרקעות ביהודה ושומרון - צעד שנועד להבטיח את עתודות הקרקע להתיישבות לדורות קדימה.

השר כ"ץ מסר בתגובה: "ההחלטות שאישרנו היום הן ביטוי למדיניות ברורה - חיזוק האחיזה הישראלית ביהודה ושומרון, חיזוק ההתיישבות והבטחת עתידנו בארץ הזו לדורות. יהודה ושומרון הם לב הארץ, וחיזוקם הוא אינטרס ביטחוני, לאומי וציוני ממדרגה ראשונה. אנחנו מחויבים להסיר חסמים, לייצר ודאות משפטית ואזרחית, ולאפשר למתיישבים לחיות, לבנות ולהתפתח כשווים לכל אזרחי ישראל. זהו מהלך שמחזק את הביטחון, מעמיק את האחיזה בקרקע ומעגן את חזון ההתיישבות כחלק בלתי נפרד ממדיניות ממשלת ישראל".

השר סמוטריץ' הוסיף כי "אנחנו מביאים היום מהפכה של ממש. נגמרו הימים שבהם המתיישב ביהודה ושומרון היה אזרח סוג ב' שחי תחת חוקים ירדניים גזעניים. אנחנו מנרמלים את החיים ביו"ש, מסירים חסמים ביורוקרטיים, נלחמים על הקרקע ומעמיקים את האחיזה שלנו בכל רחבי ארץ ישראל. זו התשובה הציונית ההולמת לכל מי שמנסה להחליש את אחיזתנו בארץ. נמשיך להרוג את רעיון המדינה הפלסטינית. אנחנו כאן כדי להישאר, לבנות ולהיבנות".

תנועת "רגבים" מסרה כי "ממשלת ישראל הכריעה, קונספציית אוסלו לפח. מאבק של שנים ארוכות, מאות דיונים, סיורי שטח ומחקרי עומק הובילו לשורת ההחלטות הדרמטיות שהתקבלו לפני שעה קלה בקבינט הבטחוני. ממשלות ישראל לדורותיהן גימגמגו, התעלמו והפקירו ואל תוך הוואקום נכנסה הרשות הפלסטינית הרצחנית ופעלה להקמת מדינת טרור בלב הארץ".

עוד הוסיפה כי "ההחלטות מבטלות מציאות מעוותת של גזענות ואפלייה נגד יהודים בכל הנוגע לקרקעות ביהודה ושומרון: חשיפת מרשמי המקרקעין שהיו חסויים, ביטול החוק הירדני האוסר על מכירת קרקעות ליהודים, אכיפה נגד פגיעה באתרי מורשת ופגיעה סביבתי בשטחי A ו-B, כל אלו מעידים: ציונות לא נמדדת בהצהרות ודיבורים, אלא במעשים. אנחנו מברכים את חברי הקבינט על ההחלטה ההיסטורית שהובילו שר הבטחון כץ ושר האוצר סמוטריץ' ומתחייבים להמשיך לפעול ולקדם מדיניות קרקע ציונית בכל רחבי הארץ".

"שלום עכשיו" הגיבה להחלטה: "נתניהו הבטיח למוטט את חמאס בעזה אבל בפועל הוא בחר למוטט את הרשות הפלסטינית, לבטל הסכמים שישראל חתמה עליהם, ולכפות עלינו סיפוח דה פקטו, בניגוד גמור לרצון העם, לאינטרס הישראלי, ולעמדתו הברורה של הנשיא טראמפ. מהחלטת הקבינט עולה כי לא מדובר בהעמקת הסיפוח בשטחי C, אלא בצעדי ריבונות מסוכנים וחסרי אחריות גם בשטחי A ו-B, ובפריצת כל חסם אפשרי בדרך לגזל מאסיבי של אדמות בגדה המערבית. זוהי ממשלה קיצונית וחסרת אחריות שגוררת אותנו לאסון. על כל הכוחות הדמוקרטיים בישראל לפעול עכשיו בכל דרך אפשרית כדי לעצור את זה!".