פרסום ראשון: התשובה הטורקית להכרה ישראלית בסומלילנד

לאחר שישראל הפכה למדינה הראשונה בעולם שמכירה בסומלילנד, נמשך המתח באזור: מחר צפויה פגישה בטורקיה בין נשיא סומליה, המדינה שממנה סומלילנד התנתקה, לבין גורמים טורקיים. כך פרסם הערב (שני) כתבנו לענייני דיפלומטיה עמיחי שטיין.

ההשקעה הטורקית בסומליה עומדת על כמיליארד דולר, לא רק בחיפושי גז ונפט בחופי המדינה, אלא גם בהקמת בסיס צבאי אסטרטגי באזור המיצרים ליד הים האדום. גורמים בטורקיה מציינים כי מהלך זה הוא תגובה להכרה הישראלית בסומלילנד.

במקביל, לאחר ההסכמים הצבאיים בין יוון, קפריסין וישראל, טורקיה מתכננת פעילות באזור הים התיכון, כולל חיפושי מרבצי גז מול סוריה. המתח הגובר סביב מרבצי הגז בים התיכון מסמן את "העימות הבא" על משאבי האנרגיה האסטרטגיים.

כזכור, לפני כשבועיים פרסמנו ב-i24NEWS כי בכירים מישראל, יוון וקפריסין דנים באפשרות להקמת כוח צבאי משותף. המטרה היא להעביר מסר לנשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן וליצור הרתעה מול פעילותה המדינית של טורקיה במזרח הים התיכון.

דיפלומט סומלי אמר ל-i24NEWS כי הוא מעריך שההכרה של סומלילנד בישראל עשויה להיתפס "על ידי גורמים כמו איראן, החות'ים, דאעש ומיליציית אל-שבאב כפרובוקציה ממוקדת, שעלולה לעודד אותם לבצע פעולות באזור".

"בעוד שסומלילנד שמרה היסטורית על יציבות יחסית, ערים כמו הרגייסה ועיר הנמל ברברה עלולות להתמודד עם תשומת לב מוגברת מצד הגורמים הללו", אמר הדיפלומט הסומלי, והוסיף כי "כל פריסה חפוזה של נוכחות ישראלית בשטח אינה מומלצת, שכן היא עלולה לשאת בסיכון גבוה - בשל הקרבה לצנעא".