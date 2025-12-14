פרסום ראשון: השליח האמריקני יגדיר עם נתניהו קווים אדומים

השליח של ארצות הברית טום ברק יגדיר בפגישתו מחר עם ראש הממשלה נתניהו קווים אדומים לגבי הפעילות הישראלית בסוריה, כך פירסם הערב (ראשון) כתבנו לענייני דיפלומטיה עמיחי שטיין.

השליח ברק יגיע מחר לישראל על מנת להיפגש עם נתניהו ובכירים נוספים על שלל סוגיות אזוריות אבל יתמקד בסוריה. בממשל האמריקני רואים בנשיא אל-שרע בעל ברית שמנסה לייצב את המדינה ולקדם אותה - ולכן רוצים להימנע מפעולות שהם רואים כמערערות את שלטונו.

בארצות הברית חוששים שיותר מדי פעולות ישראליות יובילו לקריסת השלטון בסוריה, בנוסף לרצונם להגיע להסכם ביטחוני.

רק בתחילת החודש הנשיא טראמפ צייץ ברשת החברתית "truth" וכתב: "חשוב מאוד שישראל תשמור על דיאלוג חזק ואמיתי עם סוריה, ושלא יקרה שום דבר שיפריע להתפתחותה של סוריה למדינה משגשגת. נשיא סוריה החדש, אחמד א-שרע, פועל במרץ כדי לוודא שדברים טובים יקרו, ושסוריה וישראל ינהלו מערכת יחסים ארוכת טווח ומשגשגת יחד".