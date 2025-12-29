קיש הודיע לטראמפ: "תקבל את פרס ישראל לשלום"

ועדת פרס ישראל החליטה הערב (שני) להעניק את פרס ישראל לשנת תשפ"ו לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, בקטגוריה: "תרומה ייחודית לעם היהודי". מדובר בהחלטה היסטורית המבטאת הכרה בתרומה יוצאת דופן ובעלת השפעה מתמשכת על העם היהודי בארץ ובעולם, לאדם שאינו אזרח ישראלי, מסרו במשרד החינוך.

ועדת הפרס ציינה את פועלו של הנשיא במאבק באנטישמיות, את תרומתו לקידום השבת החטופים לישראל, את ההכרה בירושלים כבירת ישראל והעברת שגרירות ארצות הברית אליה, ואת תמיכתו העקבית בזכותה של מדינת ישראל להגן על עצמה, גם בשעה שהתמודדה עם אתגרים ביטחוניים מורכבים בזירות רבות ובאיום הגרעין האיראני.

שר החינוך יואב קיש: "כשר חינוך וכאזרח מדינת ישראל, אני גאה להעניק בשם מדינת ישראל והעם היהודי את פרס ישראל לנשיא דונלד ג’ון טראמפ. הפרס מוענק על מעשים שהייתה להם משמעות היסטורית ממשית: על עמידה ברורה לצד העם היהודי, על חיזוק ביטחונה ומעמדה של מדינת ישראל, ועל החלטות אמיצות שעיצבו מציאות ולא הסתפקו בהצהרות. הפרס מוכיח את הקשר העמוק, הנצחי והבלתי ניתן לניתוק בין העם הישראלי לעם האמריקאי, קשר של ערכים משותפים ועמידה משותפת ברגעי מבחן".

מוקדם יותר, שר החינוך שוחח בטלפון עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בזמן הפגישה בינו לבין ראש הממשלה בנימין נתניהו והודיע לו כי הוא מעניק לו את הפרס. טראמפ השיב כי הוא שוקל להגיע לטקס.

הנשיא טראמפ הגיב למחווה ואמר שהוא שישקול בחיוב להגיע לטקס שייערך במוצאי יום העצמאות ה-78, ב-22.4.26.

נזכיר כי ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש הערב עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, במאר א-לגו, פלורידה. בהצהרה משותפת, ענה טראמפ לשאלת i24NEWS: "אם איראן תנסה להיבנות מחדש - נפיל אותה שוב". עוד אמר כי "אם איראן תמשיך בתוכנית הטילים - אני תומך בתקיפה. אם היא תמשיך בתוכנית הגרעין - התקיפה צריכה להיות מיידית".

על נתניהו אמר נשיא ארה"ב ש"אם לישראל היה ראש ממשלה אחר - היא כנראה לא הייתה קיימת עכשיו". בנוסף אמר כי הוא "מקווה להגיע לשלב השני בעזה מהר מאוד".

עוד אמר טראמפ כי הנשיא הרצוג אמר לו שהחנינה לנתניהו בדרך. "אני חושב שנתניהו יקבל חנינה. ראש ממשלה בזמן מלחמה, איך אפשר לא לתת לו?", הוסיף.

למרות זאת, בבית הנשיא מכחישים שהתקיימה שיחה בין הרצוג לטראמפ מאז הוגשה החנינה. "לפני מספר שבועות התקיימה שיחה בין הנשיא הרצוג לבין נציג מטעם טראמפ שפנה בשאלה לגבי המכתב של הנשיא האמריקני, בה קיבל הסבר על התהליך בו נמצאת הבקשה, וכי החלטה בעניין תהיה לפי הנהלים וכך הוסבר לנציגו של טראמפ, בדיוק כפי שמסר הנשיא הרצוג לציבור בישראל", הדגישו.