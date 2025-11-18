ארה"ב לנשיא לבנון: "דרוש מהצבא לפעול נגד חיזבאללה"

בממשל האמריקני הודיעו לרמטכ"ל הלבנוני, רודולף היכל, לא להגיע לביקור בבית הלבן, בעקבות כעס על השימוש במילה "אויב" כלפי ישראל בחלק מההודעות והאמירות, כך דיווח כתבנו עמיחי שטיין הערב (שלישי) ב"מהדורה המרכזית".

בוושינגטון הדגישו שהאויב הוא חיזבאללה ולא ישראל, וכועסים גם על העובדה שצבא לבנון לא באמת פועל לפרק את ארגון הטרור. המטרה, להעביר מסר לנשיא הלבנוני ג'וזף עאון: "אתה חייב להזיז את צבא לבנון ולדרוש ממנו לפעול מול חיזבאללה". צפו בדיווח המלא - בראש העמוד