גורמים בישראל: א-שרע הפחית את הפיקוח על מעבר הגבול עם לבנון | יוסי יהושוע

בישראל מדווחים על כך שחיזבאללה מתחמש ביותר נשק שמוברח דרך גבול לבנון-סוריה, שם לאחרונה הוריד נשיא סוריה אחמד א-שרע את האכיפה נגד ההברחות מבעבר - כך דיווחנו הערב (שלישי) במהדורה המרכזית. ארגון הטרור השיעי, מצליח להכניס הרבה יותר רקטות לדרום לבנון.

בנוסף, חיזבאללה מבריח אמצעי לחימה בביירות, שם הוא מאחסן כטב"מים ורחפנים - כלקח מהלחימה האחרונה, שם הוא הבין כי ישראל מתקשה יותר לאתרם, ושזה יותר זול לו. לאחר האיום שהפנה המזכ"ל נעים קאסם, בישראל ערוכים לכך.

לישראל תוכנית פעולה נגד הארגון בלבנון, שיכולה לצאת לפועל או ביוזמה או כתגובה לירי רקטות מצד חיזבאללה. במערכת הביטחון יש חילוקי דעות האם זה נכון לצאת לפעולה, בשל העובדה כי ישראל תוקפת מדי יום כחלק ממדיניות "אכיפת ההבנות". החשש, הוא כי במידה ותצא פעילות גדולה, ארצות הברית תפעיל לחץ - שתפגע ב"יד החופשית" שיש לצה"ל כחלק מההסכם שסיים את מבצע "חיצי הצפון".

"לכל דבר יש גבול, התקיפות הישראליות לא יכולות להימשך": האיום של נעים קאסם

מזכ"ל חיזבאללה נשא מוקדם יותר היום נאום ובו התייחס לתקיפות צה"ל ברחבי לבנון. קאסם, אמר כי "הותקפנות לא יכולה להימשך ללא הגבלת זמן". דבריו, נתפסים כאיום מפורש לראשונה מאז תום מבצע "חיצי הצפון".

נעים קאסם התייחס ליציאה למערכה בצפון. לטענתו, במשך 23 שנה החל משנת 200 "הייתה הרתעה בגלל 'ההתנגדות'. במלחמה האחרונה הקרבנו שהידים רבים ומנענו מישראל להשיג את מטרותיה, שלא יכלה להתקדם בתוך לבנון מלבד כמה מאות מטרים".