המשולש הסודי: דיין, סאדאת וחסן השני - הדרך לשלום עם מצרים

מומלצים -

בנובמבר 1977, אנואר סאדאת, נשיא מצרים, עשה את הבלתי ייאמן: הוא נחת בירושלים, לחץ את ידו של ראש ממשלת ישראל, מנחם בגין, ופרץ את חומת העוינות בין ישראל לעולם הערבי. הביקור ההיסטורי הזה זעזע את המזרח התיכון ואת העולם כולו. אבל איך באמת נולד הרעיון המהפכני הזה, ומה היה תפקידו של מלך מרוקו, חסן השני, בהפיכת החלום למציאות?

הסיפור המפתיע מתחיל שנים קודם לכן, בשנות ה-60 וה-70, כשמלך מרוקו נחשב לאחד המנהיגים המתוחכמים בעולם הערבי. הוא ידע היטב שכדי לשמר את שלטונו במדינה, עליו לבסס קשרים חשאיים עם מעצמות, גם כאלה שהוגדרו רשמית כ"אויב" - וישראל הייתה חלק מאותה הרשימה.

במשך שנים ארוכות חסן השני טיפח קשרים סודיים עם ישראל – תחילה סביב אינטרסים ביטחוניים, הגירת יהודי מרוקו והחלפת מידע מודיעיני. אבל את התפקיד ההיסטורי החשוב ביותר שלו מילא בשנת 1977, כשהחליט להפוך למתווך הראשי של השלום ההיסטורי בין ישראל למצרים.

בסתיו אותה שנה, בחשאיות מוחלטת, חסן השני זימן למפגש סודי בעיר פאס את משה דיין, שר החוץ של ממשלת בגין – ואת נציגו האישי הקרוב של הנשיא המצרי סאדאת. המפגש הדרמטי, שאורגן בקפידה, נערך תחת מעטה סודיות מוחלט, רחוק מעיני התקשורת והציבור.

עוד בנושא:

האויב של אויבי: הברית החשאית של ישראל עם הכורדים

העסקה האסורה: המוסד ופרשת מהדי בן-ברקה

ברית עם השטן – יצחק שמיר, הלח"י וההצעה לגרמניה הנאצית

המרגל בלב המערכת – פרשת ישראל בר

הדיונים היו מורכבים וטעונים: דיין הביע את הנכונות של ישראל להיפגש עם סאדאת פנים אל פנים, והנציג המצרי הביע בתחילה חשש עצום מפני השלכות המהלך. אבל המלך המרוקני – בסבלנות דיפלומטית יוצאת דופן – פעל במיומנות להרגעת החששות, והצליח לשכנע את הנציג המצרי שהדרך לשלום עוברת בפגישה היסטורית בירושלים.

באותו מפגש סודי בפאס נקבע למעשה התאריך הראשוני והמיקום המועדף למפגש הפומבי בין מנהיגי המדינות – ירושלים. הנציג המצרי שב לקהיר עם המסר הברור מחסן השני: ישראל רצינית בכוונותיה, וסאדאת יכול לעשות היסטוריה.

כשהחדשות המדהימות יצאו לאור, התדהמה הייתה מוחלטת. העולם הערבי סער – ביקורו של סאדאת נתפס כבגידה קשה. אך המלך חסן השני ידע כבר אז מה שרבים לא ידעו: הוא עצמו היה האדריכל השקט מאחורי אחד האירועים ההיסטוריים הגדולים ביותר במזרח התיכון.

הסוד על אותו מפגש מסתורי בפאס נשמר שנים ארוכות. רק כעבור זמן רב התברר עד כמה מרכזית הייתה דמותו של המלך חסן השני, האיש שיצר את "המשולש הסודי": דיין, סאדאת, והוא עצמו – והניע את הגלגלים לקראת השלום הישראלי-מצרי. זו הייתה דוגמה מושלמת לאופן שבו מנהיג מתוחכם, ללא טנקים או מטוסים, הצליח לשנות את ההיסטוריה בעזרת שיחות שקטות בארמונו החשאי במרוקו.