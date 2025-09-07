"ניתוק יחסים עם משטר נתניהו": ספרד תאשר סנקציות על ישראל

מומלצים -

ספרד מתכננת לאשר סנקציות נגד ישראל בקרוב - כך דווח אמש (שבת) בעיתון המקומי "אל פאיס". על פי הדיווח, הממשלה במדינה תאשר את המהלך בישיבת מועצת השרים הקרובה, שתתקיים ביום שלישי הקרוב.

לפי הדיווח, בין הסנקציות כלול גם אמברגו נשק, אותו רוצה ספרד להחיל באופן מיידי. האמברגו, יאסור מכירה, אספקה, העברה או ייצוא של כלי נשק וטכנולוגיה ישירות או בעקיפין לישראל. בנוסף, הוא יאסר ייבוא ציוד ומוצרים צבאיים מישראל.

סגנית ראש הממשלה של ספרד, יולנדה דיאס, הודיעה אמש כי המפלגות PSOE ו-Sumar "עובדות על חבילת צעדים לניתוק היחסים עם 'משטר נתניהו'", ועל הכרזה כי ראש הממשלה הוא "אישיות לא רצויה" במדינה. בהמשך, מתכננות המפלגות להרחיב את הדיונים האלו, כך שיעסקו גם בשרים בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר.

זו לא הפעם הראשונה בה ידונו בספרד בנושא זה. בחודש יוני האחרון, אמר שר החוץ במדינה, חוסה מנואל אלברס, כי יבקש להטיל אמברגו נשק על ישראל ולהשעות את שיתוף הפעולה של האיחוד האירופי עם המדינה, בטענה כי אירופה "חייבת להפגין אומץ, זמני המילים וההצהרות חלפו".

במדינה התרחשו מספר תקריות חמורות נגד ישראלים, בהם התפרעות מפגינים פרו-פלסטינים מול רוכבי קבוצת "ישראל פרמייר טק" במהלך מירוץ האופניים "הוולאטה". בנוסף, נוסעים יהודים אשר הזמינו ארוחות כשרות במהלך טיסה של חברת "איבריה", קיבלו אותן יחד עם הכיתוב "Free Palestine". נזכיר כי בחודש מאי האחרון, מועצת העיר ברצלונה אישרה את ניתוק הקשרים המוסדיים עם ישראל, במחאה על "הפרות החוק הבין-לאומי ופגיעות בזכויות העם הפלסטיני", ובעקבות המלחמה המתמשכת בעזה.