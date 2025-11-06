הצעת סוגיית רפיח: המחבלים ימסרו את נשקם, ויעברו בבטחה

ההצעה המצרית לפתרון סוגיית רפיח: המחבלים השוהים במנהרות בקו הצהוב יימסרו את נשקם למצרים, יספקו פרטים על התוואי התת-קרקעי כדי שניתן יהיה להשמידן ויקבלו "מעבר בטוח" - כך מסרו שני גורמים המעורים בשיחות היום (חמישי) לסוכנות הידיעות רויטרס.

מצרים, המעורבת בשיחות בין הצדדים, הציעה כי נשקי המחבלים יועברו לידיה. גורם ביטחוני מצרי מסר לסוכנות הידיעות כי ישראל וחמאס טרם קיבלו את ההצעה, ומקור נוסף מסר כי השיחות בנושא מתקיימות. לדברי שני גורמים, המחבלים השוהים בתוואי התת-קרקעי לא בקשר עם הארגון מאז חודש מרץ האחרון. הטענה היא כי הם "עשויים להיות לא מודעים להפסקת האש".

אמש הכחיש גורם ביטחוני את הטענה כי גופתו של החלל הדר גולדין נמצאת בתוואי התת-קרקעי. צה"ל, הוסיף ואמר כי "מדובר בטענות כוזבות אשר פוגעות במשפחה".

ל-i24NEWS נודע כי המחבלים נערכו, טרם הפסקת האש, עם מים ומזון במקום, במטרה לשהות במנהרה למשך תקופה ארוכה. הצבא מטיל ספק בטענה שהם "מנותקי קשר".