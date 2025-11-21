"לא יודעים מה המהות": מונה צוות השרים ליישום שלב ב' בהסכם

ברקע עיכוב חמאס בהשבת שלושת החללים החטופים וסימני השאלה בנוגע לפירוק ארגון הטרור מנשקו, מינה אמש ראש הממשלה בנימין נתניהו בתום הצבעה בישיבת הקבינט את צוות השרים שיעסוק ביישום השלב השני להסכם ברצועת עזה - כך דיווחנו היום (שישי). בין השרים שייקחו חלק בדיונים הם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ושר האוצר בצלאל סמוטריץ'.

שר הביטחון כ"ץ ושר המשפטים לוין יהיו חלק מצוות השרים שיעסוק ביישום ההסכם. עם זאת, השרים עצמם מודים שהם טרם יודעים מה מהות התפקיד בפועל.

ברקע מינוי הצוות, אישרה לאחרונה מועצת הביטחון של האו"ם את תוכנית "20 הנקודות" של נשיא ארצות הברית על הכוח הבין-לאומי לייצוב עזה, הכוללת סעיף המצהיר על "נתיב להקמת מדינה פלסטינית". רה"מ מינה את חברי הקבינט המצומצם שיעסקו בשלב ב' בהסכם, השרים: לא יודעים מה מהות התפקיד"