דריכות ומתח רב נרשמו היום (שלישי) בסביבת ראש הממשלה בנימין נתניהו לקראת פגישתו עם הנשיא דונלד טראמפ, שנערכה לאחר אמירותיו של הנשיא האמריקני לרשת פוקס ניוז כי הוא "לא צריך שביבי יגיד לי דברים על זה" בהתייחסו לתקיפות פוטנציאליות בהר המכוש, כך דיווח כתבנו המדיני גיא עזריאלי במהדורה המרכזית.

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כעת, גורמים מעורים מודים ל-i24NEWS כי על אף התאום הכללי בין המדינות, קיים סלע מחלוקת מרכזי הנוגע לקצב ההתקדמות בסוגיה האיראנית ולנכונות של וושינגטון להמשיך להעניק הזדמנות למגעים הדיפלומטיים.

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בתגובה לדברי טראמפ, גורם ישראלי אישר ל-i24NEWS כי "טראמפ צודק" ושאינו זקוק לעדכונים מודיעיניים נוספים בנוגע לאתר הגרעיני בהר המכוש, שכן התמונה המבצעית מוכרת היטב בוושינגטון. הגורם הבהיר כי "טראמפ שונא מריחות. הוא יודע בדיוק מה יש שם, והוא כבר אישר את האתר כיעד לגיטימי לתקיפה - פשוט לא עכשיו", והדגיש כי המחלוקת בין הידידות אינה סביב עצם היעד אלא סביב העיתוי בלבד.

לדברי הגורם, בעוד שישראל דוחפת לזרז את התהליך ולהגיע למכת מחץ, בממשל האמריקני מעדיפים לנהל הסלמה מבוקרת, ובוושינגטון אף מאמינים כי ישראל מקדימה צעדים בניגוד לדעתם במספר נושאים.