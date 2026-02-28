הדיונים הדרמטיים בקבינט וב"בור": כך אושר המבצע באיראן

ההחלטה על יציאת המבצע האווירי הנרחב באיראן התקבלה היום (שבת) לאחר סדרת אישורים בדרג המדיני שהחלה כבר בשבוע שעבר.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

על פי פרטים שנחשפו הערב ב"מהדורה המרכזית" ב-i24NEWS, תוכניות המבצע אושרו על ידי הקבינט המדיני-ביטחוני עוד במהלך השבוע החולף, אולם המועד המדויק נשמר תחת סיווג גבוה.

ביום שישי בבוקר עודכנו שרי הממשלה כי המבצע עתיד לצאת לדרך במהלך יום השבת. האישור הסופי והחלוט למבצע ניתן במהלך הלילה שבין שישי לשבת, בשני שלבים מרכזיים: פגישה אחת שנערכה באופן טלפוני, ופגישה שנייה ומצומצמת שהתקיימה ב"בור" (מרכז המבצעים של צה"ל).

במהלך הדיונים הליליים בוצע וידוא אחרון כי כל משרדי הממשלה הרלוונטיים ערוכים להשלכות המבצע.

מיד לאחר סיום סבב האישורים, יצא לדרך המטס שכלל כ-200 מטוסי קרב ותקיפה של כ-500 מטרות במערב ובמרכז איראן, בהן מערכות הגנה ומשגרי טילים.