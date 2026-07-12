גורם ישראלי ל-i24NEWS: נתניהו שוקל לטוס להלווית גרהאם, ייתכן וייפגש עם טראמפ

ראש הממשלה בנימין נתניהו שוקל לטוס להלווייתו של הסנאטור האמריקני לינדזי גרהאם בארה"ב, כך אמר היום (ראשון) גורם ישראלי ל-i24NEWS. סביר להניח שאם הנסיעה תצא אל הפועל, נתניהו גם ייפגש עם הנשיא דונלד טראמפ.

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הסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהאם הלך לעולמו אמש במפתיע בגיל 71. מלשכתו של גרהאם, תומך ישראל מובהק, נמסר כי הוא נפטר בעקבות "מחלה קצרה ופתאומית".

נתניהו ספד לו: "שרה ואני כואבים יחד עם העם האמריקני את אובדנו של חברנו היקר, הסנאטור לינדזי גרהאם. בפגישתנו האחרונה אמרתי: 'לינדזי הוא ידיד ענק של ישראל וחבר יקר שלי. אין לנו ידיד טוב יותר מלינדזי'. לינדזי הבין שביטחונן של ישראל ושל אמריקה שזורים זה בזה ללא הפרד. הוא הקדיש את חייו להגנה על אמריקה, לחיזוק הברית בינינו ולהתייצבות למען העולם החופשי. ישראל איבדה את אחד מידידיה הגדולים ביותר. אמריקה איבדה פטריוט דגול. אני איבדתי חבר אהוב. ליבנו עם משפחתו ועם העם האמריקני בשעה קשה זו. שערכיו ויוזמותיו ימשיכו להוביל אותנו לעבר ניצחון ושלום, ויהי זכרו ברוך לעד".