הצהרה דרמטית של גרמניה: נגביל את ייצוא הנשק לישראל עד להודעה חדשה

החלטת הקבינט בנושא השתלטות על העיר עזה מעוררת ביקורת קשה ברחבי העולם. בתגובה לכך, קנצלר גרמניה פרידריך מרץ הצהיר היום (שישי) כי "לישראל הזכות להגן על עצמה מפני הטרור של חמאס", אך הודיע במקביל כי מדינתו "תפסיק מיידית לייצא נשק וציוד לחימה לישראל שישומש ברצועת עזה, וזאת עד להודעה חדשה". הוא הדגיש: "משא ומתן, הפסקת אש ושחרור החטופים הם העדיפות העליונה שלנו".

מדובר בהצהרה כללית ומעורפלת למדי, שלא מציינת מה הכוונה ב"נשק שישומש בעזה". עם זאת, ההערכה כעת היא שמדובר במרבית הנשקים המיובאים מגרמניה, שכן מרבית מאמצי הצבא מופנים כעת לחזית עזה.

כיום, גרמניה נמצאת במקום השני בטבלת המדינות שמייצאות נשק לישראל, כשלפי הערכות מדובר על יותר מ-30 אחוזים מהייבוא הביטחוני של המדינה. בנוסף, חשוב לציין כי בקיץ 2023 נחתמה בין התעשייה האווירית לגרמניה עסקת ענק למכירת מערכת "חץ 3" בסכום של 3.5 מיליארד דולר (כ-14 מיליארד שקל).

החלטה הנוכחית לעצור ייצוא נשק לישראל מציגה תפנית משמעותית ביחסי הביטחון בין המדינות. למהלך קדמו לחצים רבים שהופעלו על הקנצלר, על ידי שותפיו לקואליציה, שדרשו ממנו לקדם מעשים ופעולות קיצוניים יותר נגד ישראל.