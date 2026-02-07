רה"מ נתניהו יטוס לבית הלבן וייפגש עם הנשיא טראמפ ביום רביעי בוושינגטון

בצל ההתקדמות בשיחות עם איראן, משרד ראש הממשלה הודיע הערב (שבת) כי ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להמריא לוושינגטון ביום רביעי הקרוב על מנת להיפגש עם נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ. בפגישתם השניים צפויים לדון במשא ומתן שמנהלת ארצות הברית בימים אלו עם איראן.

על פי הודעת משרד ראש הממשלה, נתניהו יבקש מטראמפ לכלול במשא ומתן את נושא תוכנית הטילים הבליסטיים של איראן ואת הפסקת התמיכה בציר האיראני.

מוקדם יותר היום דווח כי הנשיא טראמפ זימן את "מועצת השלום" לכינוס בבית הלבן ב-19 בפברואר, כיממה לאחר פגישה מתוכננת של הנשיא עם נתניהו, זאת לאור ביקורו של נתניהו בכנס של אייפאק. עם זאת, לאחר הקדמת הפגישה בין השניים ליום רביעי, הפגישה שתוכננה לעוד שבועיים בוטלה. כמו כן דווח כי נתניהו לא היה צפוי להגיע לכינוס של מועצת השלום בשל לוח זמנים צפוף.

--

נזכיר שישראל הביעה נכונות להצטרף למועצת השלום אבל טרם השלימה את הפרוצדורה הכרוכה במהלך ועל כן היא עדיין לא חברה מן המניין. כך, תחת הלו"ז הנוכחי - ההחלטות על עזה יתקבלו במועצה עוד לפני שראש הממשלה מקבל את ההזדמנות לשטוח את הדרישות בפני הנשיא, וכאשר עדיין ממתינים לדד ליין של טראמפ לפירוק חמאס מנשק, כמו גם להכרזה על ההרכב והמנדט של כוח הייצוב הבין לאומי שאמורים להתפרס ברצועה.