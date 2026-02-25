פרסום ראשון: נשיא סומלילנד יגיע לישראל | עמיחי שטיין

נשיא סומלילנד צפוי להגיע לישראל לביקור רשמי ראשון בסוף חודש מארס הקרוב, כך נחשף אמש (שלישי) במהדורה המרכזית ב-i24NEWS.

הביקור ההיסטורי מגיע בהמשך ישיר להחלטת ישראל מדצמבר האחרון להפוך למדינה היחידה בעולם המכירה רשמית בעצמאותה של סומלילנד, המחוז הבדלני שהכריז על אוטונומיה מסומליה כבר בשנת 1991. עבור הטריטוריה, המנהלת את ענייניה באופן עצמאי עם צבא, מטבע ודרכונים משלה, מדובר בפריצת דרך מדינית משמעותית בדרך להכרה בינלאומית רחבה.

הגעת הנשיא לישראל אינה רק סמלית, אלא נושאת משמעויות אסטרטגיות וביטחוניות כבדות משקל בקרן אפריקה. השר לענייני נשיאות בסומלילנד, חאדר חוסיין עבדי, הצהיר השבוע בראיון לסוכנות הידיעות AFP כי מדינתו מוכנה להעניק לישראל ולארצות הברית גישה מועדפת ובלעדית למשאבי המחצבים שלה.

עבדי אף הבהיר כי הממשלה בהרגייסה פתוחה להצעה להקמת בסיסים צבאיים בשטחה, וציין כי הוא "אינו יכול לשלול" אפשרות של נוכחות צבאית ישראלית קבועה באזור.

התקרבות זו מעוררת זעם רב בממשלה במוגדישו, בירת סומליה, שעדיין רואה בסומלילנד חלק בלתי נפרד משטחה הריבוני. למרות ההתנגדות, סומלילנד ממשיכה לחתור להידוק היחסים עם המערב ועם ישראל כחלק מאסטרטגיה להיחלץ מהבידוד המדיני. ההצעות לשיתוף פעולה צבאי וכלכלי נתפסות כניסיון לקבע את מעמדה כישות עצמאית ויציבה אל מול חוסר היציבות בשאר חלקי סומליה.

נזכיר כי ב-29 בדצמבר האחרון, שליח i24NEWS, יונתן רוה, היה העיתונאי הישראלי הראשון שנחת במדינה המוסלמית הפרו-מערבית מיד לאחר ההכרה, ודיווח על ההתלהבות ברחובות הרגייסה מהברית החדשה עם ירושלים.