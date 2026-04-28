משבר ביחסי אוקראינה-ישראל: משרד החוץ האוקראיני זימן אתמול (שני) את שגריר ישראל באוקראינה לשיחת נזיפה בעקבות העובדה שספינות משא רוסיות עם חיטה שאוקראינה טוענת שנגנבה מהשטחים שרוסיה כבשה באוקראינה עוגנות בנמלי ישראל.

שר החוץ האוקראיני אנדרי סיביהה כתב ברשת X על המשבר: "הסחר הבלתי חוקי של רוסיה בתבואה אוקראינית גנובה אינו אמור לערער את יחסי הידידות בין אוקראינה לישראל. כעת, לאחר שהגיע כלי שיט נוסף כזה לחיפה, אנו מזהירים שוב את ישראל מפני קבלת התבואה הגנובה ופגיעה ביחסינו".

https://x.com/i/web/status/2048819284588323038 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

בתגובה לדברים, שר החוץ גדעון סער כתב ברשת X: "יחסים דיפלומטיים, במיוחד בין מדינות ידידותיות, אינם מתנהלים בטוויטר או בתקשורת. ההאשמות אינן ראיות, טרם סופקו ראיות תומכות. העניין ייבחן". כמו כן סער עקץ את מקבילו האוקראיני וכתב: "אפילו לא הגשת בקשה לסיוע משפטי לפני שפנית לתקשורת ולרשתות החברתיות. ישראל היא מדינה המקיימת את שלטון החוק עם רשויות אכיפת חוק עצמאיות".

נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי מאיים כי קייב מכינה חבילת סנקציות נגד ישראל וכל מדינה אשר תסחור בדגנים שמקורם באדמות אוקראיניות שנכבשו על ידי רוסיה, וכי הן הרשויות המדיניות והן האנשים הרלוונטיים יכללו גם במשטר הסנקציות האירופי.

בפוסט שהעלה לרשת X זלנסקי כתב: "בכל מדינה מתוקנת, רכישת סחורה גנובה היא מעשה הגורר אחריו אחריות משפטית. הדבר תקף, בפרט, בנוגע לדגנים שנגנבו על ידי רוסיה. הרשויות בישראל אינן יכולות שלא להיות מודעות לאילו ספינות מגיעות לנמלי המדינה ואיזה מטען הן נושאות".

https://x.com/i/web/status/2049058273836335489 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

"רוסיה תופסת באופן שיטתי דגנים באדמות אוקראיניות הכבושות זמנית ומארגנת את ייצואם באמצעות אנשים הקשורים לכובשים. סכמות כאלו מפרות את חוקי מדינת ישראל עצמה. אוקראינה נקטה בכל הצעדים הנדרשים בערוצים הדיפלומטיים כדי למנוע תקריות כאלו. עם זאת, אנו רואים כי כלי שיט נוסף מסוג זה לא נעצר. הנחיתי את משרד החוץ של אוקראינה ליידע את כל שותפי המדינה על המצב", זלנסקי הוסיף.