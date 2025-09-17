"אני בעד ישראל, בז לצביעות האירופית": סגן ר"מ איטליה בריאיון

מומלצים -

כשכמעט כל אירופה נגדנו - הדברים של המרואיין הבא יחממו את הלב של רוב הישראלים. מתאו סלביני, סגן ראש ממשלת איטליה, שלא מתבייש לומר למצלמה - אני בעד ישראל, נגד חמאס - ובז לצביעות האירופית.

"אני חושב שהרבה מאלה שמפגינים בעד פלסטין לא יודעים למען מה הם עושים את זה, משום שהטרור האיסלמי הוא הבעיה המרכזית בעולם כיום", הוא מספר. בראיון עם מירי מיכאלי סיפר שהוא תומך בזכותה של ישראל להגן על עצמה.

צפו בריאיון המלא בתחילת העמוד