"אני בעד ישראל, בז לצביעות האירופית": סגן ר"מ איטליה בריאיון

כשכמעט כל אירופה נגדנו - הדברים של המרואיין הבא יחממו את הלב של רוב הישראלים • מתאו סלביני, סגן ראש ממשלת איטליה, שלא מתבייש לומר את האמת שלו • צפו בריאיון המלא

מירי מיכאלי
מירי מיכאלי ■ מגישת המהדורה של i24NEWS
1 דקות קריאה
Video poster
החבר האיטלקי: בזמן שאירופה נגדנו - ראיון עם המנהיג שתומך בישראל - מירי מיכאלי i24NEWS

כשכמעט כל אירופה נגדנו - הדברים של המרואיין הבא יחממו את הלב של רוב הישראלים. מתאו סלביני, סגן ראש ממשלת איטליה, שלא מתבייש לומר למצלמה - אני בעד ישראל, נגד חמאס - ובז לצביעות האירופית. 

"אני חושב שהרבה מאלה שמפגינים בעד פלסטין לא יודעים למען מה הם עושים את זה, משום שהטרור האיסלמי הוא הבעיה המרכזית בעולם כיום", הוא מספר. בראיון עם מירי מיכאלי סיפר שהוא תומך בזכותה של ישראל להגן על עצמה.

