שליחי טראמפ למשפחת גואילי: "יש סיכוי שימצאו את רן בהקדם"

נציגים של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הבטיחו הערב (שני) למשפחתו של רן גואילי, החטוף האחרון בעזה, שנעשים מאמצים כבירים לאתר אותו וכי יש סיכוי שזה יקרה בהקדם, כך דיווח כתבנו המדיני גיא עזריאל ב"מהדורה המרכזית". הדברים נאמרו לקראת פסגת נתניהו-טראמפ במאר א-לאגו, פלורידה הערב.

ביום שישי האחרון דיווחנו שהסוגיה שהכי מדאיגה את נתניהו לקראת הפסגה היא נושא עזה והמעבר לשלב ב', כאשר נראה שהאמריקנים לא מבינים את הדחיפות בפירוז חמאס. כוחות מרכזיים בתוך הממשל האמריקני, ובראשם השליח המיוחד סטיב וויטקוף, דוחפים להתקדם לשיקום הרצועה ולנסיגות נוספות מבלי שיש מושג כלשהו כיצד חמאס יפורק מנשקו.

החשש שגם עלה בישיבת הקבינט בחמישי האחרון הוא שהאמריקנים ובעיקר טראמפ - לא מבינים את הסכנה שבהשארת חמאס חמוש בעזה. נתניהו צפוי לטעון בפני טראמפ שאי פירוק הארגון מנשקו תהיה "טעות היסטורית".

