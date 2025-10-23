ואנס: ההצבעה על ריבונות - עניין פוליטי מטופש, לא יהיה סיפוח

סגן נשיא ארצות הברית גיי. די. ואנס התייחס היום (חמישי) להצעת החוק להחלת הריבונות שעברה אמש בקריאה טרומית בכנסת, ואמר כי "במידה וזה היה עניין פוליטי, זה היה מטופש", והוסיף כי "הגדה המערבית לא תסופח לישראל, זו עמדתנו". ואנס הוסיף כי נעלב מכך.

מוקדם יותר היום התייחס גם מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, להעברת הצעת החוק. "זה עלול להוות סיכון להסכם, הנשיא טראמפ כבר הבהיר שאנחנו לא תומכים במהלכים כאלה עכשיו", אמר. רוביו, שציין כי ישראל היא דמוקרטיה, הוסיף: "בשלב זה, זה לא דבר שאנחנו חושבים שיהיה יעיל".

https://x.com/i/web/status/1981316514667253789 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

כאמור, הצעת החוק אושרה אמש במליאת הכנסת בקריאה טרומית על חודו של קול, לאחר שח"כ יולי אדלשטיין הצביעה בעדה, על אף כי עמדת סיעת הליכוד הייתה כי יש להתנגד לה. בתגובה, המפלגה הודיעה כי הוא יודח מחברות בוועדת החוץ והביטחון.

ביקור ג'יי. די. ואנס בישראל

סגן נשיא ארצות הברית נפגש, טרם המראתו חזרה לאמריקה, עם שר הביטחון ישראל כ"ץ במשרדו. ואנס ציין בדבריו כי ארצו "מחוייבת להשבת כל החטופים החללים, לפירוק חמאס מנשקו והבטחת עתיד טוב יותר באזור". מוקדם יותר היום ביקר בנוסף יחד עם הגברת השנייה אושה, בכנסיית הקבר בירושלים.