שר החוץ הצרפתי, ז'אן-נואל בארו, הודיע היון (שלישי) כי ארצו, בשיתוף בריטניה, קנדה, אוסטרליה, ניו זילנד ונורווגיה, מטילה סנקציות חדשות על האחראים להגברת ההתנחלות והאלימות בגדה המערבית. במסגרת הצעדים הלאומיים, אסרה צרפת את כניסתו לשטחה של השר בצלאל סמוטריץ', לצד ארבעה ראשי ארגונים ו-21 אישים.

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במקביל, שרת החוץ הבריטית, איווט קופר, הכריזה בפרלמנט על סנקציות מתואמות הכוללות הקפאת נכסים ואיסורי מסע נגד שישה ארגונים ואזרח ישראלי אחד. הרשימה כוללת את "איגוד החוות ביהודה ושומרון", העמותות "אהבת גלעד", "אר"י ישאג", "ארצנו" וגוף הפעילות שלה "שיבת ציון לרגבי אדמתה".

לסנקציות התווספו חברת הבנייה וההריסות "איל הרי יהודה" ובעליה, איתמר יהודה לוי, שלטענת המדינות מעורבים במימון, עידוד וביצוע פעולות אלימות ועקירת פלסטינים. בנוסף, בריטניה עדכנה את מדריך העסקים הרשמי שלה, וממליצה כעת במפורש לחברות בריטיות להימנע מכל פעילות כלכלית או כספית בהתנחלויות.

שרת החוץ קופר הדגישה בדבריה: "היום אנחנו פועלים יחד עם שותפותינו הבינלאומיות על מנת להטיל סנקציות על אלו שתומכים ומממנים אלימות נגד קהילות של פלסטינים". היא הוסיפה כי הרחבת ההתנחלויות היא בלתי חוקית ומהווה איום יסודי על פתרון שתי המדינות ועל השלום לטווח ארוך.

הצעדים הללו מגיעים בהמשך להחלטה קודמת של המדינות השותפות להכיר באופן היסטורי במדינת פלסטין. במקביל לסנקציות, הודיעה בריטניה על הרחבת הסיוע ההומניטרי והכלכלי באזור לשנת 2026, הכולל מיליון ליש"ט לפינוי מוקשים בעזה ולפחות 10 מיליון ליש"ט לתמיכה ברשות הפלסטינית.